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Los planes de Smurfit Westrock tras la compra de Corrugados CMPC: "Nos consolida firmemente como líderes en Chile"

Tras el acuerdo por US$ 420 millones con la compañía ligada al grupo Matte para concretar su "adquisición más grande en Latinoamérica", el gigante del packaging anticipa que el foco estará en consolidar los nuevos activos con sus operaciones en la región y en potenciar la generación de valor a partir de su know how en los principales mercados internacionales.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 25 de septiembre de 2026 a las 20:15 hrs.

Francisco Noguera CMPC Industrias Matte
Germán Gambini, CEO Argentina, Chile & Perú y Álvaro Henao, presidente & CEO de Smurfit Westrock LATAM. Foto: Julio Castro.

Germán Gambini, CEO Argentina, Chile & Perú y Álvaro Henao, presidente & CEO de Smurfit Westrock LATAM. Foto: Julio Castro.

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