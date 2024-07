La preocupación de CCU por su competencia en Uruguay

A mediados de mayo, FNC cerró su planta en Minas, a unos 120 kilómetros de Montevideo, argumentando problemas de competitividad, debido a sus altos costos de producción y frente al aumento de las importaciones de cerveza desde Argentina y Brasil. La decisión afectó a 150 trabajadores, lo que generó un conflicto sindical. Desde ese entonces, el Gobierno uruguayo y la firma negocian alternativas para la reapertura. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou dijo: “Vamos a hacer todos los esfuerzos para que (FNC) continúe abierta”. Aunque la empresa anunció hace dos semanas que reabrirán la planta en agosto con menos trabajadores, actualmente está en funcionamiento una mesa sectorial y económica para atender las demandas de la compañía, entre ellas los altos costos de la energía y algunas eventuales devoluciones de impuestos.

La situación no solo es seguida con atención por CCU. La Cámara de Industrias de Uruguay (CIU) ha señalado que los problemas detectados no solo afectan a FNC, sino a toda la industria local y desde diferentes sectores se alerta sobre los beneficios que podrían entregarle a una empresa en particular.