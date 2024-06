La reaparición de Jorge Rosenblut

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El expresidente del Grupo Enersis -ahora Enel- Jorge Rosenblut, lleva varios años alejado de los eventos empresariales nacionales. Desapareció tras el caso del financiamiento ilegal de las campañas políticas en Chile, que estalló en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, cuando él había llegado a la cúspide de su carrera como ejecutivo en Chile.

Fue en ese minuto que decidió permanecer en Miami, ciudad en la que ya residía la mayor parte del tiempo, donde además tiene propiedades desde hace varios años.

Al exmilitante PPD y exsubsecretario en los gobiernos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se le vinculó a la obtención de recursos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet en sus tiempos en Endesa Chile, compañía que presidió entre 2009 y 2014. Y tuvo que enfrentar una investigación judicial en su contra, que finalmente se cerró.

En estos años el exhombre fuerte de Enersis, ha mantenido un riguroso bajo perfil. Hasta ahora.

Hace una semana apareció en una de las publicaciones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Linkedin, como parte de una delegación en Corea. Ahí, junto al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, asesor especial de la CAF para la estrategia en Asia e Hiroshi Wago Rojas, director de Alianzas Globales del banco, aparece Jorge Rosenblut. La publicación no lo menciona como parte de la comitiva que sostuvo encuentros con las autoridades del Gobierno coreano, en particular con el Primer Ministro de Corea, Sr. Han Duck-soo y los directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Economía y Finanzas, además del ex Secretario General de la ONU (2007-2016) Ban Ki-moon.

Aunque no están claros sus vínculos con la CAF, es sabido que Rosenblut mantiene una relación cercana con el exministro del Interior de Michele Bachelet, Rodrigo Peñailillo, quien en febrero de 2023 fue designado como representante del banco de desarrollo en Colombia, país en el que reside actualmente.

Consultados cercanos al ejecutivo, mencionan que es muy difícil que vuelva a participar activamente en la vida empresarial chilena y menos que regrese al país. “Ya se desafilió de Chile”, dice una persona que lo conoce y que sigue sus pasos en Miami donde desde noviembre de 2022 es presidente del directorio de Platform Capital, una empresa estadounidense que invierte en empresas de logística y en agricultura intensiva en Brasil, con fuerte componente tecnológico.