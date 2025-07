Hasta dónde puede llegar la acción de Nvidia con su rally bursátil

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia se ha convertido en la primera empresa en alcanzar los US$ 4 billones de capitalización bursátil intradía y convertirse así en la cotizada más valiosa de todos los tiempos.

El fabricante de semiconductores ha conquistado tal cumbre tras tocar los US$ 164,42 por acción en el primer tramo del día miércoles pasado. Este viernes su acción dio un nuevo salto hasta el mediodía cuando llegó a tocar los US$ 167. Finalmente cerró en US$ 164,95.

La empresa dirigida por Jensen Huang ha conseguido un hito inédito en Bolsa. En el pasado, Apple siempre había logrado ser la primera empresa en superar la barrera del billón, los 2 billones y los 3 billones.

"En el S&P 500, Nvidia representa ahora el 7,32% del índice, más que cualquier otra acción, contribuyendo con 142 puntos básicos a una rentabilidad acumulada del 7,14% en lo que va de año. Por sí sola, ha representado casi una quinta parte del rendimiento total del índice", destaca Gabriel Debach, analista de mercado de eToro.

Nvidia fue fundada en 1993 y alcanzó por primera vez los US$ 2 billones de capitalización en febrero de 2024, mientras que el umbral de los US$ 3 billones solo le llevó cuatro meses alcanzarlo.

Su valor se ha disparado desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, pues sus tarjetas gráficas son imprescindibles para entrenar y mejorar diferentes modelos de Inteligencia Artificial.

El consenso de los analistas recopilados por Bloomberg aún otorga recorrido alcista al valor, ya que su precio objetivo es de US$ 174,37 por título. Es más, las firmas más optimistas con el grupo, como Barclays, Loop Capital y Truist Securities, esperan que sus acciones se sitúen entre los US$ 200 y los US$ 250.

El 87% de las firmas que siguen el valor mantienen una recomendación de compra, mientras que el 12% aconseja mantener. Tan solo una casa de análisis opta por vender.

"Durante la última década, Nvidia ha generado una rentabilidad superior al 34.000%, lo que la convierte en la acción de gran capitalización con mejor rendimiento del mercado bursátil occidental", añade Debach.

En el encuentro con los analistas tras sus últimas cuentas, Huang fue claro respecto a las perspectivas de la compañía. "Cuanta más IA, mejor resultado. La ausencia de IA es lo único que me preocupa", sentenció.

¿Seguirá el rally?

La valoración de Nvidia es astronómica. No solo porque el fabricante de semiconductores es la primera empresa que ha alcanzado una capitalización bursátil superior a los US$ 4 billones, nivel al que cerró la sesión del jueves en la Bolsa de Nueva York.

Más impresionante que su capitalización total son sus múltiplos de valoración. En el ejercicio concluido en enero de 2025, la empresa generó un beneficio neto por acción de US$ 2,9, por lo que su cotización de US$ 164 implica un PER de 56 veces. Si se toman las ganancias esperada para el año en curso, esa referencia baja a 37 veces. El mismo ratio para el conjunto de S&P 500 está por debajo de las 30 veces.

Pero quizá lo más llamativo es que el rally que ha llevado a Nvidia a esos peaks se produce después de la corrección sufrida por el lanzamiento de la aplicación china de inteligencia artificial DeepSeek y de los planes arancelarios de Donald Trump.

Desde el 4 de abril, cuando muchas tecnológicas marcaron mínimos tras el Día de la Liberación de Trump, la cotización de Nvidia sube un 69%, muy por encima del resto de las 7 Magníficas de la Bolsa. Meta avanza un 45%, Microsoft un 40%, Amazon un 29%, Tesla un 27%, Alphabet un 19% y Apple un 13%.

Según los analistas, el liderazgo de Nvidia sobre ese grupo de acciones se explica porque la batalla por dominar las aplicaciones de la IA se produce entre otros de los magníficos y la propia DeepSeek (en áreas como las máquinas de búsqueda o la creación de contenidos), y todo ello redunda en una mayor demanda de los chips del grupo fundado por Jensen Huang.

Conclusión: según los analistas de Citi, la cotización de Nvidia puede subir otro 17%, hasta US$ 190, ya que la demanda de semiconductores para centros de datos de IA disparará sus ventas hasta los US$ 293.611 millones en 2027, más del doble que en 2025. Su beneficio por acción llegará a US$ 6,37, haciendo su PER más razonable.

El principal riesgo, dice Citi, es que el proteccionismo de Trump siga cerrando otros países a Nvidia como Malasia o Tailandia, como ha sucedido con China. Otros analistas no descartan, ante la jugosa torta que acapara esa compañía, que otros posibles competidores aceleren sus planes. Pero este no parece un peligro a corto plazo.