¿Se viene un rally ethereum tras la aprobación de sus ETF?

El jueves 23 de mayo, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU. (SEC), aprobó las aplicaciones para permitir ETF al contado de ethereum. La expectativa generó un alza que rozó los US$ 4.000, sin embargo todavía no se alcanzan los máximos históricos de la moneda de US$ 4.878, registrados hace más de dos años.

La razón es que a pesar de que la SEC dio el visto bueno, todavía falta un paso. En las próximas dos semanas debería autorizarse una segunda parte de la regulación que hará completamente efectivo el proceso. Con esto, los primeros ETF podrían estar disponibles a mediados de junio.

En este escenario la mirada se vuelve hacia atrás, a lo que pasó a principios de año con bitcoin. En su momento, las expectativas sobre la aprobación provocaron que esa moneda subiera pronunciadamente hasta el 10 de enero, día en que finalmente llegó la esperada autorización por parte del regulador. Pero no fue hasta el 14 de marzo que alcanzó su máximo histórico de US$ 73.798, algo que anteriormente obedecía sólo a los halvings.

En el caso del token de ethereum, “en general, el mercado espera que alcance nuevos máximos históricos, con un objetivo de US$ 10.000 en el actual ciclo alcista, lo que representa un aumento de 2,5 veces sobre los precios actuales”, contó el co-fundador y managing partner de Pondera, Ignacio Carrasco.

El CFO y cofundador de Sugarblock, Julian Arnold, confía que llegue a su punto más alto este mismo año. “Esperamos que ETH rompa los casi los US$ 5.000 que alcanzó en noviembre de 2021”, anticipó.

Ethereum se unió a bitcoin como el único activo con todos los sellos de aceptación en Wall Street. “Esto hace más probable un futuro donde las cripto sean una clase de activos esencial en cualquier portafolio de inversión; desde un hedge fund a un fondo de pensiones”, aseguró el CEO de Arch.finance, Christopher Storaker.

Sobre la pregunta si la aprobación de las dos criptomonedas más importantes del mercado le abre la puerta al resto, hay que mantener la calma. Dos factores hacen pensar que esa decisión podría estar más lejos (meses o años). En primer lugar, solana (SOL) y otras criptomonedas no cuentan con el respaldo regulatorio. Adicionalmente, es probable que la autoridad ponga como pre-condición la existencia de un mercado de futuros con algunos meses o años de track-record, cosa que sólo ETH y BTC tienen al día de hoy en EEUU.

Sobre este punto hay que entender que Estados Unidos está adoptando una postura pro-cripto, con el proyecto de ley FIT21 (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) y la aprobación de un segundo ETF al contado. “Esto debería conducir a un aumento significativo del número de inversores y permitir que los flujos de inversión institucional se orienten más hacia toda la clase de activos, y no solo hacia bitcoin y ethereum”, concluyó Carrasco.