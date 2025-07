Las corredoras de bolsa favoritas de los últimos movimientos de insiders en el retail

Bice Inversiones fue la intermediaria de cabecera de la familia Müller en sus compras en Falabella y ventas en Mallplaza, totalizando movimientos por más de US$ 400 millones.

Desde junio de 2024, una ola de movimientos bursátiles por parte de accionistas y en algunos casos, miembros del grupo controlador -en ambos casos denominados "insiders"-, comenzaron a realizarse en acciones del retail.

Aunque a nivel internacional el concepto de "insider" bursátil está vinculado a operaciones realizadas con información privilegiada, en Chile se les denomina de esta forma a aquellos inversionistas (accionistas o ejecutivos de primera línea de una compañía) que transan papeles de una firma a la que pertenecen.

En el caso de los insiders del retail, en los últimos 12 meses se destacaron operaciones para reducir la participación accionaria en algunas empresas y en otros, nuevos ingresos estratégicos. Todo esto, en papeles de Falabella, Mallplaza, Cencosud y SMU.

En los últimos 12 meses, las familias Müller y Fürst han protagonizado las operaciones, tanto ventas de acciones en Mallplaza, como su irrupción en la malla propietaria de Falabella, de la que actualmente detentan 5,5% y 2,49%, respectivamente.

Mientras que el grupo Heller Solari, a través de su matriz familiar Bethia, redujo paulatinamente su participación en Falabella.

En tanto, el controlador de SMU, Álvaro Saieh, realizó esta semana la mayor venta de acciones de la cadena en casi dos años, para cerrar así una ronda de financiamiento de sus obligaciones financieras.

¿Con quiénes operan?

Aunque los grandes empresarios y sus respectivos family offices suelen tener uno o dos corredores de bolsa para ejecutar sus decisiones de inversión, los insiders del retail han optado preferentemente por Bice Inversiones, Banchile, BTG Pactual, JPMorgan y Valores Security.

De acuerdo con información de la Bolsa de Santiago, la corredora de Bice Inversiones encabeza los montos transados para las operaciones de acciones retail, impulsado por las transacciones de la familia Müller, a través de su sociedad Rentas Tissa Limitada.

La intermediaria actuó como compradora para el clan en el primer paquete enajenado por Bethia, de junio de 2024, y valorizado en US$ 120 millones al cambio actual, y en una posterior operación de diciembre del mismo año, cuando la familia se hizo de US$ 103 millones de papeles del retailer.

En tanto, fue la vendedora en las tres grandes enajenaciones de acciones de Mallplaza de la familia Müller, por US$ 213 millones. De esta manera, Bice Inversiones intermedió operaciones por US$ 436 millones para Rentas Tissa.

Para comprar acciones de Falabella, los Müller además recurrieron a Banchile Corredores de Bolsa, que intermedió cuatro adquisiciones -tres en octubre y una en enero- por US$ 237 millones.

La intermediaria también fue la elegida por la familia Fürst para sus incursiones en la compañía minorista. A través de su sociedad Inversiones Avenida Borgoño Limitada, compró US$ 141,3 millones en acciones del retailer vía Banchile, en sus primeras dos transacciones de diciembre y enero pasados.

Así, Banchile totaliza la intermediación de operaciones por US$ 378,3 millones en el periodo.

Posteriormente, en sus dos últimas adquisiciones de papeles de Falabella en junio, los Fürst optaron por la corredora de Bci, mediante la que compraron US$ 113 millones en acciones.

Mientras que, para la reciente venta del 1,72% de Mallplaza por US$ 81 millones, el clan operó a través de JPMorgan.

BTG: Bethia y Cencosud

Por su parte, la corredora de bolsa BTG Pactual se encargó de operar como vendedora en las enajenaciones de Bethia por US$ 225 millones en acciones de Falabella en junio y octubre del año pasado, y la realizada el 3 de julio del presente ejercicio.

En tanto, actuó como la contraparte compradora para las últimas dos transacciones (unos US$ 111 millones), en las que adquirieron papeles del retailer las familias Solari Donaggio, Cúneo Solari, Del Río Goudie y Cardone, también propietarias de la compañía.

BTG también intermedió la compra de acciones del gerente general de Falabella, Alejandro González, el 1 de abril de 2025, cuando se hizo de US$ 1,2 millones de la compañía en un movimiento insider.

Y el 6 de junio, fue la corredora elegida por el gerente general de Falabella Financiero, Juan Matheu, para realizar la mayor venta de un insider de papeles de la compañía, al enajenar US$ 3,3 millones.

BTG también participó en operaciones de otro gigante del retail: Cencosud. A finales de junio, intermedió desde la punta vendedora el 0,2% de la compañía enajenado por la expresidenta de la empresa e hija del fallecido fundador Horst Paulmann, Heike Paulmann, por unos US$ 28 millones.

El pool de corredoras de Saieh

Quien también se ha tomado parte de los titulares con sus movimientos bursátiles ha sido Álvaro Saieh y sus ventas por US$ 20 millones en acciones de SMU desde junio de 2024 a la fecha.

La última de las enajenaciones se realizó el 9 de julio, por un 0,74% de la propiedad (unos US$ 7 millones), lo que dejaría en sus manos aproximadamente el 43,8% del holding detrás de Unimarc.

La operación la realizó a través de la corredora Valores Security, la única en el periodo revisado con este agente y la más grande desde 2023.

Le siguen las transacciones mediante la intermediadora de Bci (US$ 4,8 millones, en diciembre pasado), LarrainVial (US$ 4,4 millones, con tres ventas en abril), y Consorcio, con operaciones por US$ 3,9 millones.