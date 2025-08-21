Schmidt-Hebbel: “Tenemos la oportunidad de impulsar reformas estructurales en la región”

El economista fue uno de los expositores del seminario organizado por nuam y Asobolsa, donde criticó las políticas económicas adoptadas por Donald Trump.

Desde Cartagena de Indias, Colombia

La afilada y aguda pluma que caracteriza a las columnas de opinión del economista Klaus Schmidt-Hebbel se trasladó este jueves al primer día del seminario “Conexiones que impulsan el mercado”, organizado por nuam y Asobolsa, en el marco de la integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia.

A través de una exposición que duró cerca de 40 minutos, Schmidt-Hebbel hizo un repaso por la actualidad económica y política de los países de la región, haciendo énfasis en que, para desarrollar y profundizar los mercados financieros, la estabilidad fiscal juega un papel relevante.

“En Chile lo estamos haciendo mal. Nuestro ministro de Hacienda (hasta este jueves Mario Marcel) a veces hace lo posible, a veces no. Pero de acuerdo con el análisis y cifras del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el escenario de insostenibilidad fiscal continúa e implica un déficit estructural de 2% del PIB anual. Además, no crecemos nada, en parte por este Gobierno y en parte porque no lo hemos hecho bien en años previos”, afirmó el economista.

Irresponsabilidad fiscal

En su presentación, criticó la guerra comercial iniciada por el Gobierno de Estados Unidos que encabeza el Presidente Donald Trump, y luego, la reforma tributaria denominada por el mandatario como Big Beautiful Bill, que Schmidt-Hebbel calificó como un “acto de irresponsabilidad fiscal, sobre un déficit que ya estaba entre 5% y 6%, con una deuda bruta que podría llegar a 160% del PIB en 2050”.

A su juicio, ambas iniciativas no solo afectaron a los mercados -incluso a la renta fija en caso de EEUU-, sino que también a las estimaciones de crecimiento a nivel global. A ello se sumaron los conflictos geopolíticos, que añadieron dosis de incertidumbre a las bolsas.

Pese a ello, Schmidt-Hebbel indicó que “en un mundo revuelto también hay oportunidades para el mundo y América Latina. Tenemos la oportunidad de impulsar reformas estructurales procrecimiento, proinclusión y desarrollo sostenible”.

Crítica a reforma de pensiones

También criticó la reforma de pensiones aprobada este año, señalando que la iniciativa es “mala”, pese a respaldarla públicamente porque la tasa de cotización administrada por las AFP se elevará desde 10% a 14,5%. “Ese fue el gran plus de esta iniciativa, que ocurrió gracias a un acuerdo político relevante”, afirmó.

Sin embargo, a su juicio la reforma “tiene muchas cosas malitas o mediocres, como por ejemplo el 1,5% que va a un esquema de reparto que va a las mujeres y la licitación del stock del 10% de afiliados”.

Asimismo, Schmidt-Hebbel dio cuenta de siete desafíos que tienen las AFP para los próximos años: optimizar la gestión de carteras; proveer mayor información sobre la administración de cuentas; impulsar la educación financiera; invertir en estudios técnicos; trabajar con organismos internacionales; abrir canales de comunicación; y contrastar las malas ideas.

