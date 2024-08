SEC vs. Ripple: el fallo que promete remodelar la industria de criptomonedas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Después de semanas de alta expectación en la industria de las criptomonedas, este miércoles se conoció el fallo del juicio que mantiene hace tres años y medio la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y Ripple Labs, la empresa detrás de la criptomoneda XRP.



En la industria ya se auguraba que esta decisión tendría la capacidad de remodelar la industria de criptomonedas mundial. En lo que se consideró una victoria para la empresa, el juez les ordenó pagar una multa de US$ 125 millones, muy por debajo de los US$ 2 mil millones que exigía la SEC. En 2020, la entidad demandó a la empresa argumentando que su moneda debía ser clasificada como un valor (o security), mientras la compañía se defendía sosteniendo que, al ser una criptomoneda, no estaba sujeta a las leyes de valores. El juez determinó que las ventas de la criptomoneda son valores cuando se venden a instituciones, pero no cuando se venden de forma programada a inversionistas minoristas.



¿Por qué es clave?





Este fallo se considera fundamental en la industria de las criptomonedas porque viene a sentar un precedente legal importante respecto de cómo se clasifican y regulan los activos digitales en Estados Unidos, y quizás también en el mundo.



“Este fallo tiene el potencial de remodelar la industria”, advierte Joel Vainstein, cofounder de OrionX. Lo anterior, dice, no solo por el impacto del caso en sí mismo, sino por el contexto macroeconómico en el que se encuentra el sector, donde además de la reciente apreciación de bitcoin y ethereum -las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado-, destaca la creciente legitimidad y adopción de estas monedas a nivel mundial. En este sentido, dice, el caso de Ripple sentaría un precedente regulatorio, proporcionando mayor claridad y seguridad jurídica a otros proyectos blockchain. “Este aumento en la certeza regulatoria es crucial para la madurez del mercado y su integración con los mercados financieros tradicionales”, dice.



María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, también observa atentamente el fallo, porque, según dice, tiene la capacidad de “cambiar la dinámica del mercado, afectando tanto a las empresas que emiten criptomonedas como a los inversores”. En tanto, la ejecutiva asegura que este fallo favorable alentaría a otros proyectos a operar con más confianza, impulsando el crecimiento del mercado.



Esperanza en el fallo





En diciembre de 2020, cuando comenzó la demanda de la SEC, XRP sufrió una caída abrupta en su precio debido a la incertidumbre. Sin embargo, con el paso del tiempo la moneda mantuvo una base sólida de apoyo, lo que le permitió seguir desarrollando su tecnología y expandiendo su red de socios, manteniendo una estabilidad relativa en su precio.



Antes de la resolución, el mercado parecía estar esperanzado en una determinación favorable. Vainstein explica que en los últimos años se habían observado signos de apertura por parte de la SEC, lo que generaba un entorno de mayor optimismo. Explica que la entidad ha estado trabajando en definir la categoría de las monedas digitales en el mercado y se ha visto un cambio en su enfoque al regular productos tradicionales como los ETF de Wall Street. “Un ejemplo significativo fue la validación de ethereum como un commodity, en lugar de un valor”, dice. En este contexto, se esperaba que Ripple lograra una definición similar. “Esto podría abrir la puerta a una era más transparente y clara para la regulación cripto”, advierte.







Ecosistema más fuerte e innovador



Mientras más proyectos blockchain reciban definiciones y regulaciones, más fortalecido sale el ecosistema, avanzando hacia la maduración de esta industria. De ahí la importancia de este fallo.



Y es que los expertos creen que además del impacto regulador, la confianza, la innovación y el ajuste de estrategias basadas en una mayor claridad legal que traería consigo un fallo favorable, existiría otro efecto: otros países, mirando el caso de Estados Unidos, podrían ajustar sus normativas, equilibrando la protección al consumidor con la promoción de la innovación tecnológica, dice el confundador de OrionX.



En la misma línea apunta Juppet, de CryptoMKT, quien indica que la resolución serviría como guía para otros reguladores internacionales. “Esto podría llevar a una mayor armonización de las regulaciones a nivel mundial o, alternativamente, a un enfoque más fragmentado si los países deciden implementar regulaciones significativamente diferentes basadas en este fallo”, sostiene.



Candidatos pro cripto



En 2021 el ahora candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, calificaba a las criptomonedas como una “estafa”, pero ahora él mismo se ha definido como un “cripto candidato”. Recientemente participó en la mayor conferencia Bitcoin a nivel mundial que se llevó a cabo en Nashville, Tennessee, siendo el primer candidato en asistir, junto a Robert F. Kennedy Jr.



Y ahora último también se han sumado a esta tendencia los demócratas tras la candidata Kamala Harris, quienes estarían decididos a no permitir que Trump se lleve todos los votos cripto en las elecciones de noviembre.



En este contexto, en la industria coinciden que la resolución del caso SEC versus Ripple, sumado a una presidencia pro criptomonedas, podrían hacer el panorama para la industria aún más prometedor. Vainstein dice que esto podría volver las regulaciones aún más amigables, mejorando el entorno para una adopción generalizada de las criptomonedas. “Además se ha especulado que Trump podría anunciar la creación de una reserva estratégica de bitcoin si gana las elecciones”, dice, lo que legitimaría aún más el mercado, beneficiando a todos los participantes a largo plazo.



Juppet también se muestra esperanzada respecto al futuro de la industria si se conjugan ambos factores: “Si bien podrían surgir desafíos regulatorios, la posibilidad de un marco legal más definido y una administración favorable podría proporcionar un entorno más predecible y seguro para los inversores y desarrolladores. Esto podría llevar a un crecimiento sostenido y a una mayor integración de las criptomonedas en la economía global”, indica.