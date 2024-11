Wall Street anotó repunte gracias a impulso de Amazon

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Si bien la Bolsa de Nueva York registró tendencias positivas en sus principales indicadores en la jornada de ayer viernes -Dow Jones con 0,69%; S&P500 con 0,41% y Nasdaq con 0,80%- los índices de Wall Street cerraron la semana con un balance rojo.

Las pérdidas en ese período fueron más relevantes en el caso del Nasdaq, que retrocedió 1,50% por efecto de las pérdidas registradas el jueves. En tanto, el S&P 500 se contrajo un 1,37% y el Dow Jones bajó un 0,15%.

En el rebote de ayer fue determinante el impulso de las acciones de Amazon tras presentar unos resultados mejores de los esperados y buenas expectativas para el cuarto trimestre, con lo cual terminó ganando un 7%. Esta alza ayudaba a compensar el declive del 1,7% de Apple tras las modestas perspectivas de crecimiento, informó Reuters.

"Hemos recorrido la mayor parte del camino a través de los nombres de las grandes tecnológicas y es probable que (los resultados) no hayan sido tan malos como la gente temía y, en algunos casos, fueron bastante buenos. Así que los inversores decidieron que las ventas de los últimos días no están justificadas", dijo Rick Meckler, de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.

Asimismo, grandes petroleras como Exxon y Chevron mejoraron las previsiones a pesar de experimentar un descenso en sus ganancias.

Los datos del sector manufacturero estadounidense han vuelto a mostrar una contracción a nivel de los fabricantes.

Y si bien el rendimiento de los bonos declinaron inicialmente tras los datos que mostraron que la economía estadounidense apenas añadió puestos de trabajo en octubre, el retorno se recuperó prontamente ante la estabilidad del desempleo en 4,1%.