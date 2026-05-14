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Voluntariado corporativo: una revolución silenciosa

Por Claudia Castañeda, directora ejecutiva Fundación Trascender #SoyPromociona

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 10:00 hrs.

Ya no nos sorprende la revolución tecnológica que ha significado la integración de la inteligencia artificial en nuestras dinámicas sociales. Cuando Netflix recomienda una serie o Google predice nuestras búsquedas, utiliza IA para interpretar patrones de comportamiento sin que siquiera lo notemos. Pero también existe una revolución silenciosa, con un impacto quizás aún más significativo, donde la innovación está en la conexión real entre personas, organizaciones y empresas.

En un contexto en el que las empresas no solo enfrentan el desafío de asegurar su sostenibilidad organizacional, sino también de fortalecer culturas internas más resilientes y comprometidas, el voluntariado se posiciona como una respuesta transformadora.

Muy lejos de concebirse únicamente como una actividad “solidaria”, los programas de voluntariado corporativo representan un mecanismo concreto para fortalecer la conexión con los valores institucionales, desarrollar competencias y vincular a las personas con el propósito de las organizaciones.

Según nuestra Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2025, más del 80% de las personas considera importante que existan iniciativas de voluntariado en sus trabajos y el 79% de quienes cuentan con voluntariado en sus trabajos indica que participa. Esta revolución de voluntades se siente, y eso también es progreso; el desafío ahora es ir más allá y medir sus resultados a nivel corporativo.

Por eso, en mayo lanzamos la primera Encuesta Nacional de Voluntariado Corporativo en Chile, estudio que busca levantar una línea base del estado actual de estas prácticas en el país, poner en valor lo que antes era solo una gestión asistencialista y revolucionar nuestras organizaciones con  el diseño de programas más efectivos, alineados con sus iniciativas con criterios ESG, junto con visibilizar de manera concreta su contribución al desarrollo sostenible de personas, organizaciones y comunidades.

Desde Fundación Trascender, tras 25 años conectando voluntariado profesional con organizaciones sociales en espacios ciudadanos y corporativos, hemos visto cómo el voluntariado corporativo puede no solo transformar organizaciones, sino también participar activamente en el desarrollo de competencias como liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos y sobre todo el manejo de la incertidumbre.

En un año donde el mundo vuelve a poner el foco en el voluntariado, avanzar hacia la evidencia y sus indicadores es estratégico. Porque el voluntariado corporativo ya no es solo solidaridad, es una expresión poderosa de conexión y compromiso. El impacto no ocurre solo en los resultados del negocio, también lo hace cuando los colaboradores se involucran de verdad con sus comunidades, sus valores y su propósito.

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