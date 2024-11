Gobierno e industrias ponen a prueba la transición energética

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Hacer un balance de cuánto se ha avanzado en la transición energética y delinear lo que falta en este proceso con las dos industrias más importantes. Esa fue la idea de DF al organizar un conversatorio sobre el tema, en el cual participó el ministro de Energía, Diego Pardow; el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc; la gerenta general de Statkraft Chile, María Teresa González; el gerente de sostenibilidad de SQM, Javier Silva; y el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, Gabriel Méndez.

Desde sus veredas analizaron el progreso del cambio energético, coincidieron en la necesidad de involucrar a la ciudadanía y concordaron en la importancia de contar con una “épica nacional” o “misión” que es, básicamente, remar todos para un mismo lado.

María Teresa González, gerenta general Statkraft Chile “(La permisología) tiene mucho que ver con voluntad, con colaboración, con gestión al final del día, porque la cantidad de proyectos que requiere esta transición energética y las capacidades que tenemos hoy, no da” Gabriel Méndez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco “El desafío hoy, junto con esta mejora de productividad, tiene que ver con cómo minimizamos, reducimos, nuestros impactos y generamos ligitimidad socioambiental. En minería eso es lo clave” Javier Silva. gerente de Sostenibilidad de SQM “Venimos con un muy buen pie de inicio, pero no es suficiente, porque ya vemos que si apuntamos a un negocio que busca apoyar la descarbonización, tenemos que mejorar el consumo de energía, el consumo de agua, la relación con las comunidades” Diego Pardow, ministro de Energía “Nos hemos dado cuenta de que a nuestras políticas les faltaba un componente, de hacerse cargo del entorno social. Hemos tenido que ir recogiendo esos desafíos e incluirlos en nuestros diseños, en nuestras políticas públicas” Arturo Leblanc, gerente general de Transelec “Sin transmisión no hay transición energética. Y nadie quiere tener una línea cerca de su casa. Es un dato. Entonces, la única forma de poder viabilizar estos proyectos es con una identificación nacional”

¿Se camina a buen tranco?

¿Cuál es el “estado situación” de la transición energética?

Para Pardow, el país enfrentó este proceso como un desafío principalmente tecnológico, pero no es solo eso: “Nos hemos dado cuenta de que a nuestras políticas les faltaba un componente, de hacerse cargo del entorno social”. Por ello, “hemos tenido que ir recogiendo esos desafíos sociales e incluirlos en nuestros diseños, en nuestras políticas”.

Le Blanc, de Transelec, destacó que se ha avanzado muchísimo, pero “nos faltó quizás ordenarnos como país”.

Agregó que “hay una componente social que, como dice el ministro, efectivamente nunca estuvo sobre la mesa y fuimos reaccionando en la medida que se fue dando. Pero también falta una épica nacional”.

Apuntó a que si como país hay acuerdo, si se quiere descarbonizar y hay metas, se debe poner atención en cómo se planifica y cómo lo hace tanto el sector público como el privado para sacarlo adelante. En el tema del agua advirtió que falta más impulso: “Vamos atrasados como país porque el agua se va a acabar y se acaba rápido”.

González, de Statkraft, recalcó que Chile tiene una “oportunidad gigantesca” y ve escollos en el horizonte:“Hay zonas en Chile que tienen recursos inmejorables (...), pero resulta que nunca nos hemos puesto de acuerdo en ordenamiento territorial, en cómo hacemos participación muy temprana junto con el Estado, cosas que son muy claves para llevar adelante los proyectos”.

Dada la riqueza del país tanto de recursos energéticos y minerales críticos, para Codelco la transición energética es tanto una gran oportunidad como un tremendo desafío. Esto último, explicó Méndez, porque pone un montón de temas en que la industria minera necesita ser más productiva, crecer y mejorar y donde se requiere también mucha colaboración público-privada, políticas públicas que vayan en la lógica de lo necesario. El desarrollo de la economía global -dijo este VP de la estatal- pareciera que estará muy asociado con los de temas como transición energética, minerales críticos y temas geopolíticos.

Desde SQM, Silva apuntó a que “tenemos la ventaja de que las condiciones en Chile nos han permitido ser el productor (de litio) con menor huella de carbono. Venimos con un muy buen pie de inicio, pero no es suficiente, porque ya vemos que si apuntamos a un negocio que busca apoyar la descarbonización, tenemos que mejorar el consumo de energía, el consumo de agua, la relación con las comunidades”, ejemplificó.

“Está el desafío de producir más, mejor, con menos impacto y de una forma que apoye o impulse el desarrollo local”, resumió.

Baja de la luz: la promesa incumplida

El ministro de Energía recogió la antigua promesa que se hizo a la ciudadanía de que esta transición energética impactaría positivamente sus bolsillos y que las cuentas de la luz bajarían. “Estamos en un proceso de sincerar que esa promesa no se va a cumplir ahora, no se va cumplir por los próximos, seguramente, cinco años, y que viene un proceso de estabilización después del cual efectivamente eso sí debería tender a ocurrir”.

Eso, precisó, “en la medida, por supuesto, que mantengamos un orden macroeconómico que lo permita”, afirmó Pardow.

En un año marcado por las alzas en las boletas de luz y mientras se discute el proyecto de subsidio eléctrico que busca mitigar estos impactos, cuando se le preguntó cuándo se cumplirá esa promesa, se mostró cauteloso: “Diría que en el futuro eso se debería cumplir, pero también es importante revelar las condiciones para que eso se cumpla”.

Indicó que hay una serie de condiciones necesarias para que las cuentas de la luz bajen. Pero, añadió, “hay que ser muy responsable con una promesa de ese tipo, porque depende de que no haya más descalce, de que el proceso de normalización se lleve adelante de manera responsable y se mantenga bien ordenada la casa”.

Atrasos en transmisión

Un problema urgente es remediar las demoras que están afectando a las obras de transmisión eléctrica. “Tenemos que recuperar un atraso importante en obras de infraestructura”, reconoció Pardow.

“Sin transmisión no hay transición”, recalcó Le Blanc, quien lidera la principal firma del segmento de transmisión. Si bien reconoce que la pandemia pegó muy fuerte en los contratistas -algunos de ellos incluso quebraron y por eso abandonaron los proyectos- también puso el acento en que los proyectos no logran avanzar, o lo hacen lento, al seguir viéndose estas iniciativas de una manera particular.

“Nadie quiere tener una línea cerca de su casa. Es un dato. Entonces, la única forma de poder viabilizar estos proyectos es con identificación nacional. Y la regulación, a mi juicio, está totalmente sobrepasada”, remarcó el ejecutivo.

Le Blanc agregó que, cuando están ejecutando un proyecto -por ejemplo- mandatado por el Ministerio de Energía, acuden a Conaf para los planes de manejo forestal y de ciertas especies protegidas y les dicen que primero tienen que demostrarles que la iniciativa es de interés nacional para dar el permiso de interés nacional. “Eso nos demora nueve meses, un año, y le decimos ‘pero si estamos ejecutando proyectos del Estado, qué más interés nacional que ese’”.

En su reflexión es enfático en que “la regulación no está pensada para el proyecto de infraestructura lineal que pasan muchas comunas, muchas regiones. Hay proyectos que requieren 300 o 400 permisos sectoriales. Imagínate lo que es tramitar 400 permisos sectoriales y pasas de una comuna a otra y te cambia el criterio”.

“Acá requerimos sentarnos y darle esta épica nacional para poder sacar adelante estos proyectos de infraestructura”, enfatizó.

Hizo un reconocimiento al ministro Pardow, señalando que “ha sido muy valiente” en el tema de los precios de la energía que “es lo menos popular que hay”.

Pero más allá de esos nudos, el gerente general de Transelec enfatizó en la importancia de estos temas. “De repente hay una sensación de que hay una desconexión entre la élite, lo que queremos y lo que está ocurriendo en las localidades. Es muy importante que no dejemos de lado eso. La prioridad aquí es la calidad de servicio para esas personas que están sufriendo; eso hay que atenderlo, hay que desarrollar la infraestructura mientras logramos avanzar en la transición energética, que va a tener beneficios en el mediano y el largo plazo”, subrayó.

El protagonismo de la permisología

Statkraft ha sido una de las firmas que ha puesto en el debate público la permisología en medio de las dificultades que ha enfrentado el proyecto hidroeléctrico Los Lagos con el Consejo de Monumentos. En permisología, González indicó que “tiene mucho que ver con evidentemente mejorar ciertos cuerpos normativos y el Consejo de Monumentos es probablemente uno de los casos más emblemáticos, porque efectivamente tiene una gobernanza que no responde a las necesidades que tenemos hoy”.

Y añadió que “tiene mucho que ver con voluntad, con colaboración, con gestión al final del día, porque con la cantidad de proyectos que requiere esta transición energética y las capacidades que tenemos hoy, no da”. Apuntó a sentarse a ver cómo se hace para resolver, mejorar, sin bajar los estándares. “Hay ciertas cosas donde el sistema chileno de repente es muy prescriptivo y creo que el proyecto de permisología en este sentido apunta en una buena dirección”, afirmó la ejecutiva.

“Evidentemente, las empresas también tenemos que hacernos cargo de hacer las cosas bien, que es parte también de la foto, pero hay mucho de gestión que se puede resolver con buen diálogo”, señaló.

A su turno y consultado por si a Codelco se le facilita la vida por ser empresa estatal, Gabriel Méndez -quien ha trabajado en dos empresas del Estado (Enap y Codelco)- lo descartó de plano y sostuvo que “el nivel de rigurosidad es el mismo que para cualquier interesado y a veces un poquito más”.

La minería desafiada por el cambio tecnológico

Frente a la interrogante de cuál es la principal piedra en el zapato para gatillar la transición energética, Silva apuntó al avance tecnológico. Según explica, la mayoría de su producción tiene emisiones de gases de efecto invernadero de alcance tres, por lo que dependen de otros que vayan avanzando al mismo ritmo.

“Hemos pasado del consumo de energías fósiles a la energía eléctrica y la energía eléctrica todavía avanzando a contratos renovables. Nos queda todo el resto de los contratistas, el resto de la cadena de suministro y necesitamos que también se suban al mismo carro”, dice.

Agregó que, aparte del tema de desarrollo tecnológico, que va a requerir más energía, “necesitamos más disponibilidad de energía con transmisión, energías renovables. Hasta el momento, si nos damos cuenta, todavía no existen”.

Méndez concordó con que hay desafíos tecnológicos, como si estarán los camiones eléctricos y si podrán tener corredores de transporte de materiales con nuevas fuentes de energía con una menor huella de carbono. Pero añadió un segundo elemento: “El desafío hoy, junto con esta mejora de productividad, tiene que ver con cómo minimizamos, reducimos nuestros impactos y generamos legitimidad socioambiental. En minería eso es clave y lo vemos en las operaciones de cobre”.

¿Se cumplirán las metas?

¿Dónde hay más atraso? Pardow precisó que en las metas de “generación distribuida, de generación residencial, por así decirlo, y en eficiencia energética. Necesitamos que la gente, para empezar nos reporten sus consumos y sus planes de eficiencia energética”.

Pero la autoridad fue más allá y puso énfasis en cuáles son los pasos necesarios para llegar a esas metas: “Si no eres capaz de visibilizar las tareas que tienes que hacer todos los días para llegar a 2030, el incentivo es el contrario, porque tienes el incentivo a posponer el trabajo por preocuparte de coyunturas presentes”, reflexionó.

Pensando en la meta de carbono neutralidad, González estimó que “todavía estamos a tiempo de hacer una especie de ingeniería en reversa y decir ‘para llegar a esto, qué es lo que necesito’”.

En la minería -dijo Méndez- están en esto porque hay un desafío en términos de metas de descarbonización versus el costo de las alternativas. “A qué costo y quién paga ese costo es una discusión (...). Dos, las tecnologías que estimamos disponibles y cuál es el tipo de integración o colaboración que necesitas en tu cadena para que el costo se distribuya”.

Eso sí, Silva planteó que hay estándares que van guiando cómo ir avanzando hacia una forma transparente y que sea objetiva. A su juicio, “es desafiante per se y dejar mejores resultados va motivando a que toda la industria se va alineando y va mejorando y va en esta épica que se va concretando”.