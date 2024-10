El mundo se queda atrás en los objetivos naturales para 2030 en vísperas de la COP16 de la ONU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El mundo en 2022 alcanzó su acuerdo más ambicioso para detener la destrucción de la naturaleza antes del final de la década. Dos años después, los países ya están atrasados en el cumplimiento de sus objetivos.

Mientras casi 200 naciones se reúnen el lunes para una cumbre de biodiversidad de dos semanas de la ONU, COP16, en Cali, Colombia, estarán bajo presión para demostrar su apoyo a los objetivos establecidos en el acuerdo del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Una de las principales preocupaciones para los países y las empresas es cómo financiar la conservación, y las conversaciones de la COP16 tienen como objetivo desarrollar nuevas iniciativas que puedan generar ingresos para la naturaleza.

"Tenemos un problema aquí", dijo Gavin Edwards, director de la organización sin fines de lucro Nature Positive.

"COP16 es una oportunidad para revitalizar y recordar a todos sus compromisos de hace dos años y empezar a corregir el rumbo si queremos acercarnos a los objetivos para 2030", dijo Edwards.

La tasa de destrucción de la naturaleza debido a actividades como la tala o la sobrepesca no ha disminuido, mientras los gobiernos no cumplen con los plazos de sus planes de acción sobre biodiversidad y los fondos para la conservación están a US$ miles de millones de cumplir con la meta para 2025.

La cumbre en Colombia, que marca la 16ª reunión de las naciones que firmaron la Convención sobre Biodiversidad original en 1992, está destinada a ser la mayor cumbre sobre biodiversidad hasta la fecha, con unos 23.000 delegados registrados para participar, además de una gran área de exposición abierta al público.

Si la participación y la presión lograrán que los países tomen medidas más audaces de conservación está por verse.

Esfuerzos rezagados

La señal más clara de los esfuerzos rezagados es el hecho de que la mayoría de los países aún no han presentado planes nacionales de conservación, conocidos oficialmente como Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), a pesar de que acordaron hacerlo antes del inicio de la COP16. Hasta el viernes, 31 de los 195 países habían presentado un plan ante la secretaría de biodiversidad de la ONU.

Las naciones más ricas han sido más rápidas en presentar sus planes, con muchos países europeos, Australia, Japón, China, Corea del Sur y Canadá que ya han presentado los suyos. Estados Unidos asiste a las conversaciones pero nunca ratificó la Convención sobre Biodiversidad, por lo que no está obligado a presentar un plan.

Otros 73 países hasta el viernes habían optado por presentar solo una propuesta menos ambiciosa que establece sus objetivos nacionales, sin detallar cómo se lograrían.

Con tan pocos planes presentados, es probable que los expertos tengan dificultades para evaluar el progreso en el cumplimiento del objetivo clave del acuerdo de "30 para 30", que busca preservar el 30% de la tierra y el mar para 2030.

La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, quien también ejerce como presidenta de la COP16, dijo que, aunque la cumbre necesita evaluar los planes presentados hasta ahora, también debe analizar por qué tantos otros están retrasados.

"Podría ser que los fondos no sean suficientes, por ejemplo, para poder producir los planes", dijo Muhamad a Reuters. Los países con gobiernos recién electos también podrían estar todavía poniéndose al día, agregó.

Los países más pobres han tenido más dificultades para encontrar los fondos y la experiencia necesaria para desarrollar planes nacionales de biodiversidad, dijo Bernadette Fischler Hooper, jefa de defensa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Dinero para la naturaleza

Más allá de lograr que los países se comprometan con políticas y planes de conservación, una prioridad principal para la cumbre COP16 es encontrar nuevas fuentes de financiamiento para que las naciones más pobres cumplan con los objetivos de la naturaleza.

Durante las conversaciones de la COP15 en 2022, los negociadores establecieron una meta de US$ 20 mil millones anuales para 2025 para ayudar a los países en desarrollo en temas de biodiversidad.

Eso no es mucho más que los US$ 15,4 mil millones por año que ya se destinaban a la naturaleza en 2022, según datos de la OCDE publicados en septiembre. Aunque eso hace que la meta para 2025 sea más alcanzable, también significa que la meta podría haber sido más ambiciosa.

"Si solo observas el nuevo dinero que se ha anunciado desde (COP15) para implementar este marco, es bastante escaso", dijo Brian O'Donnell del grupo de defensa Campaign for Nature.

Debido a que hay un retraso de dos años en los datos, los países no sabrán cuánto se está gastando en naturaleza este año hasta después de que entre en vigor la meta. El mundo se movió rápidamente después del acuerdo de la COP15 para establecer un nuevo Fondo del Marco Global de Biodiversidad en pocos meses.

El fondo fue concebido como uno de los principales instrumentos mundiales para financiar la conservación, con el objetivo de recaudar US$ miles de millones. Pero pocos países han contribuido desde entonces, con solo US$ 238 millones recaudados hasta ahora, según datos compilados por Campaign for Nature.

Muhamad dijo que, en medio de la conversación sobre financiamiento y las revisiones de políticas, los negociadores deben mantener la vista puesta en la crisis real de la naturaleza que se está desarrollando.

También ha instado a las naciones a considerar sus planes para abordar el cambio climático como parte de su agenda de biodiversidad, dado que ambos están interrelacionados. Por ejemplo, el calentamiento global ha calentado los océanos a niveles sin precedentes, con el mundo experimentando su cuarto evento masivo de blanqueamiento de corales este año.

"El indicador final realmente es cuál es la realidad de la pérdida de biodiversidad", dijo. "No estamos mejor ahora que hace dos años".