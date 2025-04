Wise, la startup que fichó Disney para diseñar la campaña global de los 100 años de Mickey Mouse

Un holograma que “revivió” a Violeta Parra en el Congreso Futuro. Un camión minero de Antofagasta Minerals recorriendo las calles de París durante los Juegos Olímpicos. Y ahora, a mediados de abril, una campaña global para celebrar los 100 años del ratón Mickey con Disney. Detrás está Wise Innovation Studios, una startup chilena de metamarketing que crea campañas publicitarias con tecnologías de desarrollo propio y de terceros.

Ls startup fue fundada por los publicistas y excompañeros de universidad, Igal Weitzman y Mariana Pardo en 2020, pero la idea surgió en los 2000, cuando coincidieron en Nueva York, al inicio de los cambios que trajo YouTube y lo digital al mundo del marketing y la publicidad.

En Estados Unidos trabajaron con una marca de ropa ligada a Sex and the City, la que los recomendó con otra empresa. Por las referencias, pensaron que sería una agencia de publicidad muy grande.

Igal Weitzman y Mariana Pardo, fundadores de Wise Innovations Studios. Foto: Pablina Salinas

“Fuimos a la dirección, en Wall Street, y entramos a este mega edificio que era la sede de Goldman Sachs”, contó Weitzman.

Fueron escoltados por guardias hasta los últimos pisos de la torre, donde los recibió Amanda Rubin, la entonces VP de Marketing de la banca de inversión.

“Fue una hora y media de lluvia de ideas de lo que podría pasar en el futuro con el uso de los celulares, que recién se estaban masificando, pero aún sin ser smartphones”, dijo el publicista.

La conversación se centró en tecnologías como pagos móviles, hologramas, videos y chats. “Y nos convencimos. Teníamos que mezclar la tecnología con la creatividad y el marketing, ese era un nuevo modelo de negocio”, comentó.

Un estudio de innovación

Aquel momento lo definen como el “inicio intelectual” de Wise. De vuelta en Chile, y tras trabajar en EEUU con marcas como Absolut Vodka, Shady Records (sello discográfico de Eminem), Porsche y The Rolling Stones, crearon un estudio de innovación intensivo en tecnología para campañas publicitarias, para diferenciarse de las agencias de publicidad masiva y digital.

“Veníamos con una mochila de know how y un entendimiento súper profundo del mercado de la publicidad, las necesidades de las marcas y cómo comunicar. Empezamos a meternos en un mundo que quería innovar, pero donde no había mucho y había que jugar con la creatividad”, dijo Pardo.

La pandemia “fue uno de los gatillantes” del crecimiento. Desarrollaron aplicaciones de juegos en los celulares para algunas marcas.

“Había que comunicar a las personas en sus casas y los juegos resultaban mucho más económicos que un comercial tradicional y con mejores resultados”, dijo Weitzman.

Para crear las campañas, tienen tres equipos: estrategia de innovación; desarrollo de innovaciones y tecnologías; y creativo y marketing. “Hemos hecho avatares con IA que interactúan con las personas, portales para transportar a fanáticos con sus artistas favoritos y en turismo, un usuario con su teléfono se puede teletransportar a las Torres del Paine”, ejemplificó.

También han creado metaversos, como uno para la marca Axe -con Unilever- con una aplicación en donde el usuario crea su avatar, chatea con amigos y arma una red social con una economía para adquirir artículos.

Llega Disney

En enero de 2024 el equipo de Wise fue contactado por The Walt Disney Company, el que buscaba ideas para generar acciones para conmemorar los 100 años de Mickey Mouse. Su contraparte fue la encargada de Disney para Latinoamérica, Laura Bonnet, quien les planteó hacerse cargo de la campaña para la región.

“Querían innovar y en la reunión les mostramos todo lo que podíamos hacer con inteligencia artificial en distintas capas del proceso, con Mickey Mouse en la vía pública con uso de realidad aumentada, para luego irse a las tiendas con una nueva colección de ropa que tendrá códigos QR para experiencias inmersivas”, dijo Weitzman.

Y el tema escaló. A las semanas, la ejecutiva de Disney les dijo que el equipo global miró las propuestas y el mismo CEO de la compañía, Bob Iger, dio el visto bueno, pero para que la campaña la realizaran a nivel mundial.

“Fue como una bola de nieve que partió con un proyecto regional para luego pasar a 16 países, global. Fue un año de trabajo sigiloso para llevar al ratón Mickey al mundo real, que ese será el gran hito”, dijo Weitzman sobre la campaña que será lanzada a mediados de abril.

Pero no es todo. El equipo de Marvel -propiedad de Disney- se enteró y los contrató para crear una campaña del personaje Deadpool para intervenir distintas ciudades del mundo en el Día de los Inocentes.

“Fue una oportunidad maravillosa. Fue un éxito total y los de Marvel estaban muy contentos y nos dijeron ‘ahora vamos por los superhéroes’. Estamos muy sorprendidos”, dijo Pardo. Con presencia en Nueva York, Paris, Miami y algunos países de la región, acaban de instalar equipos locales en Tokio y Shanghái.

Los planes para 2025 consideran seguir haciendo campañas con Disney; lanzar Go Wise, su plataforma propia; avanzar en metaversos; y llegar a las nuevas generaciones con avatares y robótica.

Todo en un año en que las ventas han crecido un 400%.