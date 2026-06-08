Meta tomará acciones legales contra la firma israelí de software espía NSO y frustra ataques de phishing
La compañía acusó a la firma israelí de incumplir una orden judicial vigente y aseguró haber detectado nuevas campañas dirigidas contra usuarios de WhatsApp.
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Meta informó este lunes que presentará una solicitud de desacato ante un tribunal federal de Estados Unidos contra la firma israelí de software espía NSO Group por violar una orden judicial permanente que le prohibía de forma indefinida atacar a WhatsApp y a sus usuarios.
La compañía señaló que su servicio de mensajería WhatsApp interrumpió nuevos intentos de ataques de phishing -suplantación de identidad- dirigidos vinculados a NSO, una entidad que fue incluida en la lista negra del Gobierno de Estados Unidos por participar en actividades consideradas contrarias a los intereses de seguridad nacional o de política exterior del país.
Según Meta, estos intentos eran similares a campañas anteriores de “phishing de un clic” (“1-click phishing”), diseñadas para engañar a los usuarios y hacer que hicieran clic en enlaces maliciosos que los redirigían a sitios web externos.
El “1-click” es un tipo de ciberataque en el que un solo clic en un enlace o archivo adjunto malicioso basta para comprometer el dispositivo o la cuenta de una víctima, sin necesidad de que esta ingrese sus credenciales.
Meta indicó que WhatsApp eliminó cuentas de prueba y grupos creados por NSO dentro de su plataforma. NSO no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Reuters.
El año pasado, un tribunal estadounidense ordenó a NSO dejar de atacar a WhatsApp, propiedad de Meta, una decisión que la empresa de software espía advirtió que podría poner en riesgo su continuidad operativa.
Si bien el fallo redujo significativamente los daños punitivos que NSO debía pagar a Meta, rebajándolos a US$ 4 millones desde un monto inicial de US$ 167 millones, la orden judicial en sí misma fue considerada un desafío importante para la compañía, que continúa enfrentando acusaciones de facilitar abusos a los derechos humanos mediante su herramienta de espionaje Pegasus.
Meta agregó este lunes que el mes pasado recibió el respaldo de 12 destacadas organizaciones de derechos civiles, además de una coalición de investigadores de seguridad, defensores de la privacidad y expertos en derechos digitales, quienes presentaron escritos amicus curiae (presentaciones de terceros ante la corte) para oponerse a la apelación de NSO contra la orden judicial permanente.
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