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Meta tomará acciones legales contra la firma israelí de software espía NSO y frustra ataques de phishing

La compañía acusó a la firma israelí de incumplir una orden judicial vigente y aseguró haber detectado nuevas campañas dirigidas contra usuarios de WhatsApp.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 08:16 hrs.

Meta Israel software phishing Ciberseguridad
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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