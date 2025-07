Netflix prueba herramienta de IA de Runway, startup fundada por chilenos, para producción

Netflix Inc. ha comenzado a usar software de generación de video con inteligencia artificial (IA) desarrollado por la startup Runway AI, explorando así una tecnología que ha generado controversia en Hollywood.

Actualmente, Netflix está utilizando las herramientas de esta startup valorizada en US$ 3 mil millones con sede en Nueva York fundada por los chilenos Cristóbal Valenzuela y Alejandro Matamala con el griego Anastasis Germandinis, en la producción de contenido, según una persona con conocimiento del tema, que pidió no ser identificada por tratarse de conversaciones privadas. Netflix declinó hacer comentarios.

Walt Disney Co., por su parte, ha estado probando la tecnología de Runway y ha conversado con la startup sobre posibles usos de sus herramientas de IA generativa, dijo la misma fuente. Un portavoz de Disney afirmó que la empresa no tiene planes de integrar el software de Runway en su proceso de producción de contenido por el momento. Runway también declinó hacer comentarios.

IA para producción

El uso de las herramientas de video con IA de Runway por parte de estas compañías -algo que no se había reportado anteriormente- podría generar inquietudes en la industria del entretenimiento.

Muchos profesionales del cine y la televisión están preocupados por el impacto de la IA en sus fuentes de trabajo. Disney, de hecho, demandó recientemente a Midjourney Inc., otra startup de imágenes y video con IA, por infracción de derechos de autor.

Sin embargo, la IA también ofrece la posibilidad de agilizar ciertas tareas en la producción de video y reducir costos. Durante una conferencia telefónica el jueves, luego de la entrega de resultados del segundo trimestre, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo que la compañía está utilizando inteligencia artificial en la producción de contenido. Esto incluye la creación de tomas con efectos especiales de forma más rápida y económica que con las herramientas y procesos tradicionales de efectos visuales.

Sarandos señaló que Netflix usó IA por primera vez en pantalla para representar el colapso de un edificio en la serie “El Eternauta”, producida en Argentina. No reveló qué software se usó en esa escena en particular; pero una fuente que también pidió no ser identificada, afirmó que no fue el de Runway.

La startup compite en un espacio cada vez más saturado del acelerado mercado de herramientas de IA. Sin embargo, Runway ha logrado una mayor tracción en Hollywood. Desató una ola de entusiasmo en torno a los generadores de video con IA a principios de 2023, cuando lanzó un modelo capaz de producir breves clips de tres segundos a partir de instrucciones escritas como “toma de dron sobre un paisaje desértico”.

Desde entonces, su tecnología ha evolucionado significativamente y la empresa firmó un acuerdo con Lionsgate para entrenar un modelo de IA usando contenido del estudio, que podrá ser utilizado en sus producciones cinematográficas.