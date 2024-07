Microsoft y Apple abandonan planes de entrar al directorio de OpenAI a medida que aumenta el escrutinio

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Microsoft y Apple renunciaron a la posibilidad de ser observadores en el directorio de OpenAI, una decisión sorprendente que subraya el creciente escrutinio de los reguladores antimonopolio sobre la influencia de las grandes tecnológicas sobre la inteligencia artificial.

El fabricante de software de Windows, que ha invertido US$ 13.000 millones en el creador de ChatGPT, envió una carta a la startup anunciando su retiro del directorio, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada debido a la confidencialidad del tema. Se esperaba que Apple asumiera un papel similar, pero un portavoz de OpenAI dijo que la startup no tendrá observadores en el directorio tras la salida de Microsoft.

El mes pasado, los reguladores europeos dijeron que iban a sondear a los rivales de Microsoft sobre el uso exclusivo de su tecnología por parte de OpenAI. Esto subraya la creciente presión sobre una de las empresas más valiosas del mundo, que espera aprovechar los servicios de OpenAI para impulsar sus plataformas Windows y Copilot AI. Según ha informado Bloomberg News, Estados Unidos está abriendo una investigación antimonopolio por separado sobre el supuesto dominio de Microsoft en este creciente campo.

“En los últimos ocho meses hemos sido testigos de un progreso significativo del directorio recién formado y confiamos en la dirección de la compañía”, escribió Microsoft en su memorando a OpenAI, revisado por Bloomberg News. “Ya no creemos que nuestro papel limitado como observador sea necesario”.

Microsoft, que también gestiona el servicio de computación en nube Azure, se enfrenta a preguntas sobre sus otras inversiones en este ámbito.

La FTC también abrió una investigación para determinar si Microsoft no notificó adecuadamente a las agencias antimonopolio su acuerdo con Inflection AI, según las personas citadas. En marzo, el gigante del software con sede en Redmond, Washington, acordó pagar a la startup US$ 650 millones por la licencia de su software de IA y contrató a gran parte del personal de Inflection.

“Agradecemos a Microsoft que haya expresado su confianza en la junta directiva y en la dirección de la empresa, y esperamos continuar nuestra fructífera asociación”, dijo OpenAI en una declaración enviada a Bloomberg News, sin comentar directamente las decisiones de Apple o Microsoft. El Financial Times informó anteriormente la salida de Microsoft.