Diputado Jaime Sáez (FA): “No tenemos ninguna intención de ajustar las finanzas públicas, causándole sufrimiento a la población, eso no lo vamos a permitir”

El jefe de la bancada del Frente Amplio advierte que “el debate tributario no se puede cerrar porque hoy día no hay piso político, es un tema ineludible para una próxima administración”.

El joven político oficialista que representa a Puerto Montt en la Cámara abordó la contingencia política, en conversación con Diario Financiero. No sólo cree que hay que hacer una reforma tributaria, sino que está de acuerdo con bajar el impuesto corporativo siempre que vaya “acompañado de un alza a los sectores de mayores ingresos”.

Entre otros temas, Jaime Sáez también aborda la reforma de pensiones, tema respecto del cual señala que con el acuerdo alcanzado no está cerrado, “porque es una reforma que se hizo en las condiciones políticas que tenemos hoy día, una reforma medio milagrosa en el sentido de que haya surgido y salido adelante”. Incluso le parece interesante la propuesta de Alberto Undurraga (DC) sobre “invariabilidad tributaria durante una x cantidad de tiempo para sectores estratégicos”.

-¿Cómo percibe el escenario político, a su sector y a la oposición, en medio de esta campaña presidencial?

-En términos de lo que las distintas candidaturas podamos ofrecerle al país, a mí me preocupa en particular la de Gonzalo Winter, en relación a un modelo económico que se complejiza en su fase productiva, que es más competitivo y que logra abrir nuevos mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos o sólo de China, de los que en definitiva han sido históricamente nuestros principales socios comerciales. En ese entendido es muy importante visualizar soluciones orientadas al segundo tramo del siglo XXI y no basarnos en recetas de la Guerra Fría, que son completamente inconducentes para la realidad que vive Chile hoy día y para la realidad del mundo al cual nos enfrentamos.

-¿Cómo estima que el Gobierno ha enfrentado el escenario de guerra comercial?

-Se ha hecho de forma mesurada, sin generar alarma, porque sabemos que los mercados son extremadamente sensibles a cualquier tipo de información, incluso si no tiene mucho asidero en la realidad, entonces evitar la histeria, el pánico, es fundamental.

-De hecho reaccionan cada vez que habla Trump…

-Me parece que la respuesta que se está empezando a construir, y ha marcado muy bien el Presidente, es que Chile no puede ponerse de rodillas ante un autócrata como es Donald Trump, sino solventar su soberanía y seguridad. Eso se ha estado haciendo, pero hay que poner un poco más el pie en el acelerador en ese sentido y acrecentar sobre todo exportaciones a mercados asiáticos.

-¿Gonzalo Winter debería incluir propuestas en esta línea en su programa económico?

-El Frente Amplio tiene un horizonte programático de largo plazo que hemos venido planteando durante el actual Gobierno. Este no es un recetario, lo que Chile necesita es que nos comprometamos con determinadas políticas y agendas con una perspectiva de largo aliento que dé certeza y permita el desarrollo sostenido de nuestra economía.

-La FNE le dio luz verde al acuerdo entre Codelco y SQM, a propósito de la explotación del litio, ¿qué opina del llamado de la candidata de Chile Vamos, a sus parlamentarios, a revisar este acuerdo?

-Me parece de una irresponsabilidad y una ignorancia tremenda y es muy delicado que una candidata presidencial tenga ese tipo de salidas. Demuestra que no hay un estudio acabado de lo que se ha hecho, que, en la práctica, implica la nacionalización de un recurso natural fundamental y estratégico para nuestro país en el siglo XXI. Si ese va a ser el nivel, me parece preocupante.

“La reforma del impuesto a la renta es ineludible y vamos a insistir en que la desintegración del sistema es relevante"

-El Gobierno desistió de una nueva reforma tributaria que implicaba el aumento del impuesto a la renta y la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas, ¿hizo bien?

-Cuando uno tiene sectores tan dogmáticos como las actuales oposiciones es muy difícil avanzar y, más allá de si es correcto o no, se actúa con criterio de realidad. En materia tributaria, si uno va a ingresar un proyecto es porque se va aprobar, de lo contrario genera incertidumbre y eso es perjudicial. Ahora bien, es evidente para cualquier persona con dos dedos de frente que las finanzas públicas están estresadas y que el nivel de compromiso y de necesidades a financiar por motivos legales es alto… Si es que se pretende seguir con el mantra del ajuste hay que ponerle rostro y explicar qué se pretende eliminar, porque el esfuerzo administrativo por buscar mayores niveles de eficiencia se ha hecho y ha llevado el ahorro por sobre los US$ 700 millones.

-Parece no ser suficiente…

-La derecha ha hablado de US$ 1.500 millones y eso sólo es posible a un altísimo costo social, nosotros no tenemos ninguna intención de ajustar las finanzas públicas, causándole sufrimiento a la población en Chile, eso no lo vamos a permitir. Y el debate tributario no se puede cerrar simplemente porque hoy día no hay piso político, es un tema ineludible para una próxima administración.

-¿Por qué?

-Porque las necesidades son permanentes y crecientes. Nuestra población está envejeciendo a tasas bien aceleradas y nuestra natalidad está baja. Bueno, enfrentar esta crisis de natalidad involucra gasto; pagar más y mejores pensiones involucra gasto (…).Entonces, hay que sacarse los vendajes ideológicos y los dogmatismos y entender que a gastos permanentes y crecientes se requiere financiamiento permanente y creciente. Y que, por supuesto, el crecimiento económico permite esas holguras, pero no basta, hay que perseverar en la rebaja al impuesto de primera categoría y un régimen simplificado para las pymes, en la medida que eso se compense con que quienes tienen que pagar, efectivamente lo hagan, lo hagamos, en términos generales.

-Ya se avanzó en una reforma tributaria que apuntaba a controlar la evasión y elusión.

-Eso no es una reforma, es una ley de cumplimiento tributario.

-Claro, pero era parte de una reforma mayor que quedó pendiente, de llegar al Gobierno, ¿qué reforma tributaria propondrían para obtener más recursos?

-La Ley de Cumplimiento Tributario está ya entrando a pleno régimen y como es una política pública que involucra el fortalecimiento del ecosistema tributario, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, el Servicio de Aduanas, etcétera, para que se cobre y se pague lo que corresponda, tiene que ir evaluándose en función de los resultados y sus resultados se van a ir viendo en una perspectiva de dos o tres años más.

-¿Y el impuesto a la renta?

-Creo que la reforma del impuesto a la renta es ineludible y vamos a insistir en que la desintegración del sistema es relevante para entregar mayores garantías de redistribución y para simplificar todo el procedimiento tributario. Una baja del impuesto corporativo a las empresas tiene que ir acompañada de un alza a los sectores de mayores ingresos.

-¿En un eventual impuesto a la renta, cuál sería el piso y cuál el techo?

-Se ha hablado de ingresos por sobre los $ 4 millones mensuales, después se ha hablado de ingresos por sobre los $ 6 millones...

-¿Cómo lo haría usted?

-No soy técnico en el asunto, soy el político. Lo que tengo claro es que en Chile somos malos para cumplir las obligaciones tributarias y por eso se tuvo que hacer esta ley de cumplimiento. Lo segundo es que los sectores de mayores ingresos, que son un porcentaje muy minoritario de la población, pagan pocos impuestos y además tienen muchas condiciones para eludir y rebajar incluso su carga tributaria aún más, producto de la integración del sistema. Entonces, más con un segmento de la población a la cual habría que subirle los impuestos o bajárselo, hay que establecer metas de recaudación y, en base a eso, tomar decisiones y buscar e impulsar un consenso al respecto.

Por supuesto que tenemos que llevar adelante una agenda procrecimiento, pero el Estado necesita una recaudación suficiente para cumplir con sus obligaciones y solventar las necesidades de su población, quien no entienda eso, quien reniegue de eso, no está pensando en Chile, está pensando en proteger su propio interés o el de quienes lo financian.

-¿En cuanto a subir o bajar impuestos?

-Nadie quiere pagar más, pero una vez que las discusiones se zanjan y hay certezas, los mercados se comportan de forma que se pueden tomar decisiones y seguir invirtiendo. Lo fundamental es entregar certeza y, en ese sentido, en abril de 2025, con todo un año por recorrer de debate, puedo decir que la discusión fiscal no se puede reducir a recortar y seguir recortando, porque eso le hace daño a la población. Por el contrario, tenemos que robustecer las finanzas públicas, ojalá a niveles prepandemia, y tener el nivel de endeudamiento controlado como está hoy día.

-Hace unos días la senadora UDI Luz Ebensperger decía que su sector se niega a que se suban impuestos, ¿qué posibilidad hay de una reforma tributaria que aumente impuestos si la oposición se niega?

-La senadora Ebensperger y la gente que piensa de esa forma viven en el año ’84. Le preguntaría a la senadora Ebensperger, a Evelyn Matthei, cómo pretenden que el Estado cumpla con sus obligaciones, ¿sólo con crecimiento económico? Eso me parece tremendamente irresponsable, por supuesto que tenemos que llevar adelante una agenda procrecimiento, pero el Estado necesita una recaudación suficiente para cumplir con sus obligaciones y solventar las necesidades de su población, quien no entienda eso, quien reniegue de eso, no está pensando en Chile, está pensando en proteger su propio interés o el de quienes lo financian.

-Entonces, ¿no estaría de acuerdo en bajarle el impuesto a las empresas para dinamizar la economía, aunque no haya reforma?

-Nosotros no tenemos ningún problema en que se baje el impuesto corporativo. Alberto Undurraga ha planteado invariabilidad tributaria durante una x cantidad de tiempo para sectores estratégicos, tampoco me cierro a esa posibilidad, me parece interesante. Si queremos que determinados sectores crezcan más que otros, porque pensamos que tienen menos impacto medioambiental, generan mejores empleos, son más sostenibles financieramente, etcétera, una política como de cierta invariabilidad me parece muy razonable y estoy absolutamente disponible a discutir sobre aquello.

-Pensando en lo que tendría que ser el programa de su candidato Gonzalo Winter, ¿cuáles deberían ser los ejes económicos de su programa?

-El fortalecimiento de la diversificación e innovación es lo más relevante, es parte de lo que se ha hecho de forma más o menos incipiente, a través de lo que ha liderado el ministro Grau en la cartera de Economía. Y, al mismo tiempo, Gonzalo Winter ha expresado una preocupación constante por las familias en Chile y por lo difícil que es hoy día tener familia, hemos hablado de una crisis de la natalidad. Es una crisis demográfica más bien, entonces va a ser muy relevante tomar medidas concretas de corte económico. Algunas pueden ser incluso transferencias directas para favorecer el desarrollo de las familias. Un nivel de certeza micro, a nivel de las personas, es muy importante para que en lo macro nuestro país también tenga un crecimiento sostenido en las siguientes décadas.

Pensiones: “Una reforma de pensiones no puede estar escrita en piedra un próximo gobierno va a tener que hacer ajustes, por lo tanto, el debate previsional no se cierra”

-A propósito de la crisis demográfica, ¿el acuerdo al que se llegó en torno a la reforma de pensiones da por cerrado el tema para ustedes?

-No, porque es una reforma que se hizo en las condiciones políticas que tenemos hoy día, una reforma medio milagrosa en el sentido de que haya surgido y salido adelante. Esto no tiene que ver únicamente con que sigan existiendo las AFP o no, me parece que eso no es lo central.

-¿Y qué es lo central?

-Lo central es que nuestra población envejece aceleradamente, que la tasa de reemplazo no alcanza y, por lo tanto, elementos como el carácter solidario que plantea esta reforma de manera bien incipiente es algo que la evidencia nos va a indicar que tenemos que fortalecer en los siguientes años, porque de lo contrario va a ser insuficiente.

-¿Entonces?

-Una reforma de pensiones no puede estar escrita en piedra y tiene que ser siempre observada y evaluada en función de cómo evoluciona nuestra población y sus necesidades, un próximo gobierno va a tener que hacer ajustes, porque la reforma va a estar recién implementándose y probablemente va a experimentar fallos o problemas que tengan que ser corregidos o va a haber ciertas insuficiencias que se van a detectar solamente una vez que esto esté en régimen. Por lo tanto, el debate previsional no se cierra.

-A simple vista, ¿percibe desde ya que hubiese que hacer ajustes en algún ámbito de la reforma?

-No, eso sería muy muy irresponsable de mi parte, porque estamos recién empezando el camino de la implementación. Lo que digo es que los indicadores demográficos son tan demoledores en Chile que evidentemente tenemos que mirar esto con mucha atención y lo que no puede pasar es que nos demoremos otra década o una vida entera en llegar a ciertos consensos. Y, más allá de la política, tiene que ser un acuerdo de la sociedad.

-¿Estaría de acuerdo en aumentar la edad de jubilación?, que es un debate que se ha postergado por impopular.

-Aumentar la edad de jubilación es un debate complejo, álgido, que despierta demasiadas pasiones y creo que hay que bajarle un poco la temperatura a esa conversación y tiene que ser más racional. Tener edades de jubilación estándar para toda la población, sin diferenciar el rubro o las carreras que han seguido es algo que debiésemos ser capaces de mirar con mayor detenimiento, porque no es lo mismo retirarse a los 65 años, después de una vida en una mina o en la pesca, habiendo trabajado en condiciones extremas durante 30 años o más, que retirarse de la misma edad de la política o de la academia, o de trabajos que tienen una exigencia más bien de índole intelectual, más que física.

-En términos generales, ¿diría que Mario Marcel ha hecho un buen trabajo en Hacienda?, se lo pregunto, porque la oposición lo ha criticado duramente.

-Todos los ministros de Hacienda son criticados, de cualquier gobierno, así como cualquier persona que esté en la palestra pública sujeto de crítica, eso es como el giro del negocio.

-En su caso, tal vez porque su gestión generaba mucha expectativa.

-Mario Marcel no sólo lo ha hecho bien, ha tenido un excelente manejo de la economía en un escenario que no sé si otros ministros de Hacienda lo habrían hecho de la misma forma, dando tanta tranquilidad a los mercados. Se decía que la inversión extranjera se iba a deteriorar, que no iba a haber más inversión en Chile y las cifras demuestran todo lo contrario; se decía que el empleo se iba a ir por un descalabro, ha ocurrido todo lo contrario; la inflación se ha controlado; o sea, por hacer un punto político cualquier cosa se puede criticar, pero las cifras en este caso son elocuentes y hablan por sí solas.