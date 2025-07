Diputados presentan reforma que le otorga al Presidente la facultad de renegociar contratos con las eléctricas

El martes recién pasado se publicó en el Diario Oficial el decreto que materializa el alza de las cuentas de electricidad en un 7,1% en promedio, anunciado en abril para este segundo semestre del año. Pues bien, este miércoles se activó un grupo de diputados -encabezados por la comunista Karol Cariola y el independiente Rubén Oyarzo- e ingresó un proyecto de reforma constitucional para intentar entregarle nuevas facultades al Presidente de la República en materia de renegociación con las eléctricas.

En concreto, la reforma propone agregar un numeral al artículo 32 de la Constitución, que es el que se refiere a las atribuciones especiales del Presidente y que tiene 21 numerales. El numeral 22 que se crearía establece que el mandatario podrá “ejecutar el proceso de renegociación de los contratos con empresas generadoras de electricidad conforme lo mandate la Cámara de Diputados”.

Para que ello sea posible, adicionalmente, el proyecto incorpora un numeral 3 al artículo 52 de la Carta Fundamental que hace referencia a las atribuciones de los diputados. El nuevo numeral establece que los integrantes de la Cámara podrán “declarar si ha, o no, a lugar la obligación del Estado de Chile de renegociar los contratos con empresas eléctricas generadoras, que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen al Presidente de la República”.

En la defensa de la iniciativa se explica que tiene por objeto “habilitar, dentro de las atribuciones de la Cámara de Diputados, un mecanismo que ordene al Presidente de la República renegociar los contratos eléctricos, especialmente los más antiguos, para que estos reflejen la realidad actual de la matriz energética del país, ya que hoy en día pagamos contratos eléctricos que son indiferentes a cómo se genera la energía”.

“Renegociar no es inventar la rueda”

A su vez, agrega el texto, se incorpora como atribución del Presidente de la República la ejecución de lo mandatado por la Cámara de Diputados. Y añade que “habilitar este mecanismo permitirá hacer frente a situaciones adversas para el interés público y el desarrollo del país”, ya que el sector energético es clave, por tanto, “el interés privado no puede estar por sobre el interés general de los habitantes del país, sus instituciones e industria”.

Sobre la reforma, la diputada Cariola argumentó que su ingreso se debe a que “resulta evidente que el subsidio eléctrico ha sido insuficiente y un fracaso como política pública, considerando que hay muy pocas familias que están postulando, pero no porque no lo necesiten, sino porque muchas veces no saben cómo hacerlo”.

En la misma línea, Oyarzo compartió la mirada de la legisladora, advirtiendo que “sabemos que el subsidio eléctrico ha sido un fracaso”. Por lo que añadió que “renegociar no es inventar la rueda”.

Según el parlamentario, la renegociación de contratos es una figura legal que existe en distintas legislaciones comparadas, bajo el amparo de la teoría de la imprevisión. De hecho, aseguró que en Chile, “Codelco renegoció sus contratos. Las empresas mineras han hecho ese proceso, por lo tanto, no estamos hablando de un imposible”.