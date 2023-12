Eric Aedo y el pacto fiscal: “¿Por qué se le va a pegar un palo en la cabeza a la clase media que se ha esforzado, paga sus impuestos y no recibe nada del Estado?”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) en la Cámara, Eric Aedo, encabeza un humilde, pero significativo, grupo de legisladores falangistas que pese a su reducción se ha vuelto cada vez más importante. Cinco votos pueden hacer la diferencia entre que un proyecto del Gobierno se apruebe o se rechace. Aún más cuando la Cámara está tan fraccionada como en la actualidad.

De hecho, en esta conversación Diario Financiero, Aedo asegura que “a pesar que nos miran a menos es una bancada bien valiosa”; el diputado se explayó sobre el debate acerca de una eventual reforma al sistema político, el pacto fiscal y el impuesto a la renta de las personas y la reforma de pensiones.

-Dado que existe un alto grado de consenso en torno a la necesidad de modificar el sistema político, ¿cuánta disposición hay de la DC para ello?

-Hay disposición nuestra. Nos parece bien el umbral del 5% o de mantener a lo menos ocho congresistas electos, entre diputados y senadores, y en eso votamos favorablemente en la Comisión Experta y luego cuando se votó en el Pleno del Consejo Constitucional. Es más, yo sostengo que quien renuncie a una bancada deberá perder su carácter de parlamentario.

-Eso es demasiado, hasta para la propuesta constitucional.

-Sé que es demasiado drástico, pero la experiencia de los últimos años es que incluso hay gente que es elegida en una bancada, renuncia y después se convierte en un partido en sí mismo. Es decir, los gobiernos ya no tiene que negociar con conglomerados políticos ni con partidos; después ya es una conversación persona a persona, en que uno piensa Z y el otro piensa A.

-Como DC tuvieron ya esa experiencia, a usted se le fueron varios diputados de la bancada y también a su partido en el Senado, todos ellos llegaron al Congreso como militantes DC.

-En el caso de Demócratas o Amarillos terminaron haciéndole el juego a José Antonio Kast y a la derecha.

-Pero, aparentemente, estarían compitiendo con la DC por el mismo sector político, ¿está de acuerdo?

-Creo que no, que ellos están absolutamente mimetizados con la derecha, pese a que lo nieguen. Pero, ‘aunque la Mona se vista de seda, Mona se queda… ellos fueron detrás de un texto constitucional redactado por la extrema derecha, que la mayor parte del pueblo chileno rechazó no más. Ese es el dato concreto. Eso, los dejó posicionado en un espacio político, en el sólo les queda apoyar a Kast o a Matthei, o participar de la primaria en la derecha y a ver si les entregan un par de cupos en ese conglomerado político. Vamos a ver cuál es la generosidad de la derecha. Si la UDI, RN o Evópoli renuncian a alguno de sus cupos parlamentarios para entregárselos a Demócratas o a Amarillos.

-A su juicio, ¿cómo se entiende que el senador Matías Walker, junto con Ximena Rincón, haya sido uno de los principales promotores de la reforma que rebajó el quórum para modificar la Constitución y luego apoyara una propuesta que lo volvía a subir?

-Yo me puedo hacer cargo de mis contradicciones políticas y personales, pero no me puedo hacer cargo de las de otros. Yo lo dije, prefería votar “en contra” de este texto el 17 de diciembre, porque sí reconozco el aporte que hicieron Matías y Ximena con esta modificación de los 4/7, que permite hacer modificaciones a la actual Constitución y alcanzar acuerdos en aquello que hemos consensuado.

-¿Cómo el sistema político?

-Por ejemplo, sí, el sistema político, con 4/7. En eso, yo no he vivido una contradicción, pues. La contradicción la tiene que explicar los que la generaron y la vivieron. Porque cómo me hago cargo de la contradicción política o incluso ideológica de los que vivieron. Lo que sí entiendo que ellos jugaron una apuesta, de querer copar “el centro político”; acusaron a la Democracia Cristiana de moverse hacia la izquierda y terminaron moviéndose ellos ni siquiera a la derecha… ¡a la extrema derecha! Aplaudiendo el texto constitucional de republicanos, que hoy día el propio Chile Vamos critica, pues. Y mientras Chile Vamos critica a republicanos por su texto partisano, ellos guardan silencio… Entonces, eso me parece un absurdo…

-¿Usted cree que Demócratas y Amarillos están intentando crecer a costa del electorado DC?

-Creo que, sin duda, intentaron ocupar un espacio de centro, pero por su acción, porque lo dice ‘los juzgareis y los conoceréis por sus acciones más que por sus palabras’, en sus palabras intentaron ocupar un espacio de centro, pero en sus acciones terminaron alineados con la derecha. Su accionar es de partidos de derecha, uno lo escuchan y le hablan “al centro”; pero su accionar político está puesto en la derecha, sin ninguna duda.

Aspectos “geniales” del pacto fiscal

-Más allá de que la DC se ubica en el centro político, es decir, ni como oficialista ni como opositor al Gobierno, siempre ha dicho que espera que a esta administración le vaya bien y para eso tratan de apoyarlo; pero en lo que se refiere al pacto fiscal habría algunos elementos que no le parecen, ¿cuáles son aquellos que la DC no estaría en disposición de apoyar?

-Nosotros somos bien entusiastas en algunos puntos del pacto fiscal, incluso hay tres que nos parecen geniales: Primero, enfrentar la evasión y elusión; nos hace todo el sentido del mundo, porque estamos hablando de casos como el del megafraude, US$ 300 millones; US$ 58.000 millones que han salido de Chile, de la economía chilena, en los últimos tres años -según cifras del Banco Central- y que no están pagando impuestos; que están puestos en el extranjero, que se han comprado departamentos en Miami, acciones en el extranjero y da la impresión de que no están pagando impuestos. Ahí hay una pega que tiene que hacer el SII.

-Usted hablaba de tres aspectos que son “geniales”, ¿cuáles son los otros dos?

-Avanzar en los temas de permisología o excesiva burocracia que existe para invertir en Chile, porque eso efectivamente desincentiva la inversión y no sólo la privada, sino también la pública. Y también nos parece fundamental, para allegar recursos y combatir el crimen organizado, es avanzar en formalizar a la enorme cantidad de personas que actualmente ejerce actividades económicas de manera informal. En esos aspectos, nosotros estamos totalmente disponibles a avanzar.

-¿En qué aspectos están menos disponibles?

-A nosotros nos genera ruido y queremos una discusión más de fondo en el aumento del impuesto a la renta a las personas. En eso tenemos una duda, porque nos dicen que las personas que ganan más de $ 3 millones en Chile son de latos ingresos económicos; pero resulta que hay mucha gente que tiene un emprendimiento, que tiene un pequeño negocio que genera empleo, incluso profesionales que están en ese rango… y por qué se le va a volver a pegar un palo en la cabeza a la clase media que se ha esforzado, paga todos su impuestos y que no recibe nada del Estado. Mientras, al mismo tiempo, la banca sigue ganando miles de millones por trimestre y a ellos no les aumentan los impuestos. Eso me parece un contrasentido, no meparece correcto.

-¿Hablaron el ministro Marcel de esta manera tan directa?

-Sí, se lo hemos planteado al ministro, a la subsecretaria, en las reuniones que hemos sostenido. En esto hemos sido consistentes, no en la porfía, sino en empujar a que veamos cuánto logramos mover la economía si bajamos la burocracia y si, además, incorporamos a los informales que hay en la actualidad, que es como un cuarto de la actividad económica, terminando con la evasión y la elusión…

-Diputado, me imagino que vio el informe de Michel Jorratt…

-Lo dice Michel Jorratt en su informe, que ha sido bastante discutido, pero según él un 6% del PIB hoy día evade o elude impuesto, eso equivale a US$ 19.000 millones aproximadamente. Pero imaginemos que es la mitad, son US$ 9.500 millones que pagan la PGU y los programas sociales sostenidos en el tiempo, que el propio presidente Boric quiere tener. Entonces, yo digo, por qué no apretamos donde hay que apretar.

-¿Hasta qué punto van a defender a esa postura, van a rechazar?

-Hasta acá, estamos en posición de rechazar. Pero si me dicen que van a hacer el esfuerzo de salir buscar por lo menos los US$ 9.000 millones, me puedo abrir a aumentar algo los impuestos. Pero hagamos el esfuerzo donde hoy día se está yendo el dinero.

Libertad de elección y solidaridad

-Otro debate que se va a retomar la próxima semana en la Cámara, dado que el presidente de la Comisión de Trabajo anunció que la pondrá en tabla, es el de la reforma de pensiones. ¿En qué parada va estar la DC con sus cinco votos?

-Vamos a estar en la parada que le hemos dicho al Gobierno desde el principio: Nosotros creemos en la libertad de elección y también en la solidaridad. Esos dos principios hay que conjugarlos u, por eso, creemos que del 6% adicional, un 3% debiera estar destinado a solidaridad y el otro 3% a capitalización individual. Y como debe ser equilibrado nos parece bien un 3%-3%.

-¿Cuánto de la discusión se ha centrado en mejorar la jubilación actual de quienes tienen pensiones muy bajas?

-Bueno, a ellos se los ayuda con la solidaridad y la PGU, que es una inyección directa a quienes hoy día tiene una pensión de miseria.