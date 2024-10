Hernán Nobizelli, tesorero de la República y la ley de Cumplimiento Tributario: “Las metas que se nos están fijando en recaudación las vamos a cumplir”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Varias son las instituciones que están mirando de reojo la pronta promulgación de la ley que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una de las principales es la Tesorería General de la República (TGR).

El organismo encabezado por Hernán Nobizelli tiene una misión clave: asegurar la recaudación por US$ 4.500 millones anuales en régimen (1,5% del PIB) de la nueva iniciativa, en coordinación con acciones que también tienen que desplegar con el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.

El contador auditor de la Universidad de Chile se muestra confiado de lograr esa meta.

“Con la mayor dotación, podremos fortalecer la acción en terreno, con ayuda al contribuyente, pero principalmente en búsqueda de aquellas deudas morosas y contribuyentes contumaces”.

- ¿De qué manera se prepara la Tesorería para la implementación de la nueva ley?

- Hemos definido tres ejes. El primero tiene que ver principalmente hacia el contribuyente, con medidas transitorias. Un segundo eje son las medidas permanentes, que implicarán acciones internas y coordinaciones con distintos servicios. Y como tercer eje, el fortalecimiento y modernización de la gestión de cobro de la Tesorería.

En el proyecto, se fortalece la dotación de Tesorería, con 96 cupos que se incrementan desde 2025 hacia delante de manera escalonada. La gran mayoría de esta nueva dotación va focalizada a las áreas de cobro de las tesorerías regionales, en las cuales la gestión más importante es la atención directa al contribuyente para resolver las consultas y gestionar los pagos y los cobros. Esperamos que cerca del 80% de la dotación nueva ingrese en 2025.

- ¿También habrá mayores fiscalizaciones?

- Con esta dotación, podremos fortalecer la acción en terreno, con ayuda al contribuyente, pero principalmente la búsqueda de aquellas deudas morosas y contribuyentes contumaces que no están dando el cumplimiento tributario.

- ¿Y son suficientes 96 cupos?

- Hay que recordar que también hay un potenciamiento de la gestión y sistematización de los procesos de notificación, como la notificación y el embargo electrónico de cuentas corrientes. Esos son avances importantes entre las acciones de cobro.

- ¿Cómo se están preparando para algunas ventanas transitorias que van a ser muy acotadas?

- Hay medidas transitorias que tienen que ver con algo que la Tesorería ha tenido cierta expertise en los últimos años, como alivios tributarios o regularización de deudas tributarias. Por ejemplo, se replica la posibilidad de hacer convenios de pago a 48 cuotas con el 100% de condonación de multas e intereses, y en algunos casos acceder a un 0% de pie. Por lo tanto, las condiciones son muy importantes y facilitan bastante la regularización de aquellos deudores. Aquí pueden acceder no solo las PYME, sino también las personas naturales.

- Esa norma tiene una vigencia muy corta.

- Si bien sabemos que hay una polémica respecto a que es el 31 de octubre la fecha límite, se está trabajando con el Ministerio de Hacienda para poder establecer que una vez la Ley esté promulgada, se amplíe ese plazo, de tal forma de que lo más probable es que tengamos en la ley vigente un período más amplio. Nos interesa que esto tenga el mayor alcance posible. La ley anterior donde se fijó un procedimiento similar estaba fijada originalmente para seis meses.

Otra medida transitoria importante es la prescripción de deudas tributarias incobrables. Esto tiene una aplicación 180 días después de promulgada la ley. Eso va a permitir tener claridad de cuáles son las empresas o contribuyentes que puedan estar beneficiados con esta prescripción. Esta facultad transitoria se refiere sólo a declaración de prescripción y eliminación de deudas de impuestos girados hasta el 31 de diciembre de 2013 y que cumplan con los criterios generales que se dispongan por el tesorero general. Esta facultad no se aplicará respecto del impuesto territorial.

- Otra medida transitoria donde hay incertidumbre es la repatriación de capitales, ya que el plazo sería solo hasta fines de noviembre.

- Se espera que una vez que el SII reciba la declaración, después de los cinco días de análisis del servicio y el giro respectivo, vamos recibiendo los pagos después de 10 días hábiles de la notificación del giro. Esperamos movimientos importantes, principalmente en la atención al contribuyente, porque muchas veces y posterior al proceso de pago, vienen acciones y revisión de parte del SII, que tiene doce meses para la revisión, evaluación y auditoría. Por lo tanto, es un trabajo que será mucho más de largo plazo, no de solo un mes como dura la ventana ni termina con el pago.

- ¿Y qué ocurre en el caso de las medidas más permanentes?

- Hay medidas que tienen que ver con empresas que están sujetas al régimen PYME, que pueden acceder a convenios de pago hasta por 18 meses, sin intereses ni multas con un pie máximo de un 5% de la deuda. Esto entra en vigencia un mes después de la publicación de la ley.

También, en el régimen general de empresas hay una ampliación de los convenios desde 24 a 36 meses, pero para casos calificados, donde se podrá solicitar algunas garantías financieras. También hay otra medida importante, que es la reducción de la tasa de interés penal por retraso de deudas, que ya no será 1,5% mensual, sino una tasa de mercado más un diferencial de 3,5%.

Acción complementaria

- La recaudación es probablemente la mayor preocupación de la Tesorería. Hay toda una discusión de si se podrán lograr los US$ 4.500 millones esperados. Tomando la experiencia de 2014, cuando la reforma tributaria no logró la recolección esperada, ¿usted puede asegurar que se va a lograr la meta?

- Nosotros no hacemos las proyecciones de recaudación, pero sí generamos y gestionamos metas internas para recaudar lo máximo posible, no solamente de la recaudación espontánea que el contribuyente paga una vez que tiene un giro, sino que también la búsqueda de aquellos contribuyentes que no pagan. Nosotros creemos que las metas que se nos están fijando y que hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda las vamos a cumplir.

Ahora, es importante considerar que esto tiene mucho que ver con la acción del SII, que entendemos que será también mucho más agresivas, y la de Aduanas. Somos complementarios a las acciones que ellos tengan.

