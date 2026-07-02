Economía ilícita mueve US$ 5.700 millones por año, de la mano de los casinos online

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, en la presentación del informe.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) alertó que los mercados y actividades ilícitas mueven US$ 5.700 millones anualmente, de acuerdo a su último estudio “Por un Chile sin economía ilícita”, que presentó este jueves.

Según lo informado, de este monto US$ 3.722 millones corresponden al sector real y US$ 2.000 millones al sector financiero.

Por mercados ilícitos, la multigremial entiende los sistemas económicos paralelos, estructurados y operados por organizaciones criminales, que abarcan todas las etapas de la cadena de valor: producción, distribución, comercialización, financiamiento y lavado de activos. Su expansión se basa en la explotación de brechas regulatorias, debilidades en los sistemas de fiscalización y marcos sancionatorios insuficientes, lo que facilita su escalamiento, diversificación y consolidación.

“Estamos hablando, entonces, de prácticamente 1,5% del PIB al año. Es el equivalente a sectores completos, como la pesca, equivalente al PIB de una región completa, como la de Los Lagos. O sea, estamos hablando realmente de una actividad cuya magnitud es muy relevante”, explicó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

En el detalle por actividad, las economías ilícitas con mayor valor de mercado son casinos en línea (US$ 625 millones); tabacos (US$ 617 millones); aseo, desinfección y cosméticos (US$ 600 millones); agroindustria (US$ 530 millones) y pesca (US$ 430 millones).

Además, según los cálculos del gremio, los mercados ilícitos provocan pérdidas tributarias anuales superiores a los US$ 1.500 millones. En tanto, para los privados también tiene otro costo asociado, ya que destinan cerca de US$ 2.700 millones en prevenir y disuadir la ocurrencia de delitos.