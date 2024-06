Gobierno elabora registro de 680 empresas formales para evitar fraudes en las ventas de vehículos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno informó que un total de 680 empresas en todo el país conforman el listado de compañías habilitadas para emitir facturas de primera venta de vehículos. Ello, con el objeto de detectar a las llamadas “empresas ideológicamente falsas” que, previo delito de portonazo, robo o clonación, buscan inscribir ilícitamente dichos automóviles en el Registro de Vehículos Motorizados (RVM).

Se trata de un registro que en 15 días más estará habilitado para hacer consultas y denuncias en el portal del Registro Civil y que forma parte de la implementación de la ley 21.601 que busca prevenir delitos asociados al robo de vehículos.

El director del Registro Civil, Omar Morales, explicó que este registro permite evitar la primera inscripción de vehículos que no provienen de un ámbito lícito: "Por ley nosotros llevamos el RVM y hemos podido identificar 680 instituciones, donde se puede realizar una compra segura”.

Asimismo, señaló que a junio de este año “hemos podido desbaratar 1.109 intentos de inscripciones fraudulentas” y por ello en este plazo de transición a la espera de la habilitación del portal han generado el correo reg.emisoresRVM@registrocivil.gob.cl para que las personas puedan hacer consultas y denuncias.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, destacó que “este mecanismo de enrolamiento es un avance, porque había un vacío respecto a la información que no solo las instituciones dedicadas a la persecución de delitos tenían, sino que también los usuarios” y que con esta herramienta se permite “definir en forma pública cuáles son las concesionarias y las empresas que cumplen con requisitos para venta de vehículos, emitir boleta e inscripción en el Registro Civil”.

La autoridad agregó que en 15 días estará disponible el portal en el Registro Civil para saber con claridad el listado de empresas autorizadas para operaciones de ventas de autos y así “evitar el blanqueo de autos robados, el fraude, las estafas, la clonación, lavado de activos y poder combatir al crimen organizado”.

El secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza, sostuvo que “esta exigencia es muy positiva, porque el enrolamiento a nivel nacional de todos los puntos oficiales de ventas de vehículos nuevos y usados cierra la ventana a que se compren vehículos en automotoras falsas”.

Cabe señalar que si el vendedor o emisor de la factura de un vehículo no se encuentra incluido en la nómina oficial, el Servicio de Registro Civil e Identificación no procederá a la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.