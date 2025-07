Vocero de Kast: “Existe un espacio enorme para bajar el gasto (...) a mi me da US$ 8 mil millones”

Bajo el nombre “Revitalicemos las instituciones: Revitalizando el progreso”, un encuentro organizado por Faro UDD reunió a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; al académico de la U. de Maryland, Sergio Urzúa, y al coordinador económico de la candidatura de José Antonio Kast, Jorge Quiroz.

Este último abordó la dificultad de crecer 4%. “Hay que tomar conciencia de que el 4% no es un cambio tímido”, dijo. Y añadió que “existe un espacio enorme para bajar el gasto. Las cifras del CEP, del último estudio que salieron, confirman ese número. Hablan de US$ 6 mil millones, a mí me da US$ 8 mil (millones)”.

Por su parte, Urzúa lanzó una pregunta sobre si la posibilidad de tener una presidenta comunista en Chile es una “¿alerta para despertar o es la estocada final respecto de este proceso de crecimiento económico que está estancado?”.