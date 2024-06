Tohá tras anuncios de eutanasia y aborto en Cuenta Pública: “Nunca ha pasado hasta ahora que condicionen el andar de los debates económico o social”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras los anuncios de proyectos de aborto legal y de urgencia para la iniciativa de eutanasia que el Presidente Gabriel Boric hizo en la Cuenta Pública 2024, la ministra del Interior, Carolina Tohá se refirió al impacto que la discusión de los temas podría tener en las actuales discusiones.

En conversación con Tele13 Radio, la secretaria de Estado mencionó que “hay que esperar para evaluar” los efectos que tendrían.

“En estos temas ha pasado históricamente, cuando se ponen en agenda hay reacciones porque son temas muy sentidos que generan todo tipo de respuestas, pero nunca ha pasado hasta ahora que estas materias se tomen la agenda y de alguna manera condicionen el andar de los debates en el ámbito económico o en el ámbito social”, dijo.

Explicó que en otras ocasiones cuando se ha discutido las “materias valóricas” se generaron respuestas similares pero se generaron consensos, a pesar de que estaban estos temas cruzados en la agenda y generaban también muchas reacciones.

“Espero que no sea así, que esto en su mérito se discuta y se discuta además racionalmente, con argumentos, escuchándose. Y bueno, el parlamento zanjará. Si tampoco el Presidente va a imponer ninguna legislación en esta materia, va a proponer una alternativa para tratar estos temas que el parlamento verá si acoge o no ahora”, indicó.

La ministra también se refirió a la discusión de la reforma de pensiones y que falta llegar a acuerdos al respecto.

“Esa es la invitación que nosotros le hemos hecho a la oposición de que sentémonos y saquemos un acuerdo de flexibilidades mutua. Nosotros hemos tenido mucha, o sea, si uno ve el proyecto original que empezó a discutirse donde va hoy (...) en esas mesas se han abierto muchas alternativas, incluso se ha abierto y yo creo que esa es la manera en que se negocia cuando uno quiere llegar a acuerdo”, dijo.

Agregando que “estamos en el momento, hay que tener esta votación en la Comisión en general, hay que después entrar en particular y creo que es la oportunidad que tiene el sistema político, porque ojo que pongo el acento en el sistema político, esto no es el gobierno, no es la oposición, es el sistema político. Si no llegamos a acuerdos vamos a haber fallado todos”.

“El Gobierno ha hecho y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para tener una reforma que tenga este efecto, subir las pensiones hoy y subir las pensiones de aquí en adelante”.