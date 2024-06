Anuncio de Boric sobre aborto legal hace tambalear las reformas emblemáticas y lo distancia de la DC

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal, que someteremos a la discusión correspondiente, siempre con el compromiso que anima a nuestro gobierno: avanzar y no retroceder. Las mujeres de Chile se lo merecen”, señaló el Presidente Gabriel Boric en la medianía de su tercera Cuenta Pública, lo que desató la euforia de su sector y convenció a la oposición de que el mandatario llegó al Congreso Nacional “a hablarle al 20% o 25%”de su electorado más fiel.

Tras 2 horas y 44 minutos, el ánimo de la oposición era desalentador.

De hecho, no por nada un grupo de diputados del sector, algunos evangélicos de RN, de la UDI y otros del Partido Social Cristiano, abandonaron el Salón Plenario, cuando Boric hizo tal vez el anuncio más controvertido de su penúltima cuenta, pese a que no contaría con los votos para aprobar una medida como esa y más que unir generó fisuras que podrían tener efectos catastróficos en la tramitación de sus proyectos emblemáticos, léase reforma de pensiones y pacto fiscal.

El polémico anuncio, comenzó a mostrar los primeros efectos con el primer diputado que se levantó al oír al mandatario hablar de un proyecto sobre aborto legal, el RN Eduardo Durán, quien señaló que con este tipo de anuncios se rompen las confianzas y advirtió que justo cuando tendría que apelar a unidad, el jefe de Estado le habló a su núcleo más fiel. Cuando, además, “tiene tantos proyectos en los que tiene que buscar acuerdo con la oposición”, advirtió.

A este respecto, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el UDI Iván Moreira, donde se encuentra la reforma de pensiones, admitió que anuncios como el del proyecto de aborto legal “tensionan más el ambiente”, aunque más diplomático añadió que, pese a ello, el dialogo no se debe romper.

En el mismo tono, el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea reflexionó que el mandatario “cometió un error”, porque esta Cuenta Pública no era el momento para hacer este tipo de anuncios que generan división y que muy probablemente no tendrá los votos para aprobar; pero que, además, “distrae de las verdaderas prioridades” de la ciudadanía. Más enfático, subrayó que “lo que hacen, dicen o dejan de decir los presidentes de la República siempre tienen consecuencias políticas; a veces más severas, a veces más inocuas; pero en este caso no aportó derechamente a la discusión”.

Provoste: “Le hace mal para el destino de reformas”

Incluso, no faltan los que señalan que hubo un error estratégico del Presidente con este tema, ya que generó un motivo de distanciamiento con la Democracia Cristiana (DC) que sin ser oficialista, se había convertido en un socio que ha contribuido a salvar algunos proyectos. La molestia se vio reflejada, por ejemplo, en la jefa de la bancada de senadores falangistas, Yasna Provoste, quien no sólo subrayó que el jefe de Estado con contribuyó a la unidad nacional, sino más bien “a un clima de mayor polarización y eso siempre le hace mal no sólo al clima social, sino también le hace mal para el destino de reformas que son muy importantes y que están comprometidas como la reforma a las pensiones y una mayor recaudación fiscal”.

Mientras que la senadora indep-PPD Ximena Órdenes pidió desdramatizar el anuncio, ya que el Congreso es la instancia para debatir las propuestas, dijo; sin embargo, le hizo un llamado a la oposición a que sea clara respecto de si está con la agenda de “mejorar las pensiones para los chilenos o no, porque con la intransigencia me da la idea de que lo que se está haciendo es extenderla, precisamente, para que terminemos sin una reforma”.

Desde el Partido Socialista (PS) el diputado Leonardo Soto manifestó que no tendría por qué ser utilizado este anuncio como una excusa para no avanzar en las reformas emblemáticas.

Por su parte, la vocera Camila Vallejo llamó a no hacer de estos anuncios una “excusa para evitar avanzar ven pacto fiscal y pensiones (…), creo que el país ya se cansó de las excusas y nosotros también nos cansamos de las excusas, sentenció”.

No obstante, no parece que estos llamados vayan a surtir efecto en la oposición, ya que desde la bancada de diputados republicana anunciaron que no dejarán ingresar a las comisiones a los subsecretarios y que romperán relaciones con el Ejecutivo.