Antonia Rivas: “Espero volver a demostrarle al país y a los consejeros que es posible llegar a acuerdos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Estamos en un momento súper complejo”, dice la comisionada oficialista Antonia Rivas, quien ha participado activamente en el actual proceso constitucional. Su diagnóstico se debe a que, desde su punto de vista, “se está dibujando una propuesta constitucional muy maximalista, que responde sólo a cierto sector político”. Sin embargo, dice que trabajará con convicción para que se retome el diálogo y, en las etapas que vienen, se puedan “subsanar las deficiencias” que ve en el texto que está quedando tras la votación del pleno del Consejo.

- Entre las normas que se aprobaron destaca la propiedad de los fondos de pensiones, ¿qué le parece?

- Me preocupa, porque se establece una forma de entender los derechos sociales, no sólo en materia de pensiones, también en salud, e instituye un modelo de cómo ejercer estos derechos. Se está estableciendo de manera casi expresa la existencia de las AFP y las isapres, sin que un gobierno distinto pueda cambiar la política pública. No me preocupa la propiedad de los fondos de pensiones, eso está instalado en la ciudadanía; sino la constitucionalización del sistema, que no podamos pensar en otro que garantizaría a los chilenos mejores condiciones.

- A su juicio, ¿cómo debería ser?

- En la Constitución deben estar los contenidos en que estemos de acuerdo, permitiendo expresamente la deliberación legislativa democrática; una constitución es un marco mínimo que regula el poder, las relaciones políticas, que determina los derechos, pero no donde se establecen los dogmas de un sector que impidan al otro, cuando llegue al poder, llevar adelante sus políticas públicas.

- Las normas que se aprobaron sobre derecho de propiedad, concesiones mineras, aprovechamiento de agua, mantienen lo que ya existe, ¿comparte que da certeza jurídica?

- Absolutamente. Más del anteproyecto de la Comisión Experta y ahora ciertas normas con pequeñas excepciones, replican el modelo económico vigente, brindando cierta certeza y estabilidad. Pero otras, como la eliminación del pago de contribuciones, normas tributarias, llegan a una suerte de reforma tributaria encubierta.

- Las normas sobre aprovechamiento de aguas reconocen de manera implícita el derecho de propiedad, que es lo mismo que existe en la actualidad, ¿está de acuerdo?

-Es lo que existe en la Constitución vigente, pero tuvimos un largo debate como país para aprobar el nuevo Código de Aguas, que establece derechos sobre la concesión, pero no propiedad del derecho de agua. Lo que hizo la Comisión Experta en este sentido fue replicar el acuerdo político amplio con que se aprobó el Código de Aguas y en eso se retrocedió.

- A su juicio, ¿en qué más se retrocede?

- Hay retrocesos importantes, no sólo respecto al texto del anteproyecto; sino que, en ciertas cosas, incluso respecto a la Constitución vigente. Además, hay normas que todavía no se aprueban, pero que son complicadas, respecto a la Contraloría General de la República; se le están quitando facultades fundamentales y relevantes al Estado, porque hay una desconfianza muy profunda sobre su rol y eso nos puede llevar a un conflicto de inestabilidad política muy, muy complejo.

- ¿Cuál era su expectativa sobre el rol de Chile Vamos en el consejo y cómo lo ve ahora?

- Hubiera esperado que Chile Vamos tuviera un rol fundamental de bisagra, que fuera moderador. Lo ha cumplido en ciertos momentos, pero creo que le ha faltado fuerza en defensa de acuerdos, de la transversalidad y, sobre todo, de los errores cometidos en el pasado, de que no se puede escribir una Constitución para el futuro, para que dure, sólo por un sector.

- Tal como va hasta ahora, a su juicio ¿cree que se aprobará la propuesta?

- Creo que como está quedando el texto hoy es difícil. Es un texto de un sector, que tiene tintes moralizantes, autoritarios y restringe el rol del Estado en cuestiones súper importantes, pues retrocede en avance de derechos. Y espero, con convicción, que todos los esfuerzos que hemos hecho y que seguiremos haciendo hasta el final nos permitan subsanar esas deficiencias y lleguemos a un acuerdo y un texto consensuado.

- ¿En la etapa que viene como Comisión Experta será posible conseguir acuerdos?

- Espero volver a demostrarle al país y a los consejeros que es posible llegar a acuerdos transversales, aunque evidentemente es más difícil. Como Comisión Experta, espero que volvamos a tener esa capacidad de diálogo que nos llevó a presentar el anteproyecto que ha sido valorado y tiene la gracia de ser un acuerdo político transversal.

-¿Cómo será posible si los discursos, en esta etapa, parecen un diálogo de sordos?

-Efectivamente ha existido ánimo de llegar a acuerdo entre las derechas. Yo no he sido testigo de esas conversaciones, no hemos sido invitados, a pesar de nuestros ruegos para ser incluidos, para debatir con posibilidad de llegar a acuerdos y creo que eso es lo que se refleja en el pleno, en las enmiendas que se aprueban. Hemos estado excluidos en parte del debate constitucional y eso es complejo.