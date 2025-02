La dura respuesta de Matthei a Boric: “Su Gobierno se encamina al peor crecimiento desde los 90”

Un duro intercambio a través de redes sociales sostuvieron el Presidente Gabriel Boric y la candidata a La Moneda de la UDI y Renovación Nacional (RN), Evelyn Matthei. Todo partió cuando, ayer lunes, el mandatario decidió festejar las sorprendentes cifras del último Imacec, 6,6%, impulsando el crecimiento a 2,5%.

Mientras se encontraba en Uruguay, el jefe de Estado posteó en X: “El Imacec de Diciembre fue de 6.6%. Con ello este año Chile habrá crecido al 2.5% del PIB, pese a tantos que afirmaron que esa meta que nos pusimos era imposible. Además cayeron el desempleo y la informalidad. La misma candidata de la derecha chilena hace unas semanas desde el extranjero afirmaba que Chile no crecía. Pareciera que quisieran que al país le vaya mal”.

“Hablemos con hechos”

La alusión a la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei no pasó desapercibida y fue la propia abanderada quien respondió al crítico posteo del mandatario, a través de la misma red social, donde señala: “Presidente @gabrielboric: nada me haría más feliz que a Chile le fuera bien, pero no es así”.

Y añade: “Hablemos con hechos: lamentablemente su Gobierno se encamina al peor crecimiento, desde los 90. Además, la deuda sigue creciendo por un gasto irresponsable, y el déficit que está dejando es mayor a lo previsto porque hacen mal las cuentas, dejándole una pesada mochila al próximo Gobierno”.

Más adelante, en el mismo posteo, la abanderada opositora remacha: “Chile necesita duplicar su crecimiento para generar mejores oportunidades, y para eso se requieren más y mejores inversiones, no celebrar una cifra buena de un solo mes entre muchas malas. Los chilenos esperamos de usted algo de prudencia y humildad”.