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Banmerchant revela inversiones por más de US$ 100 millones para abrir 15 comerciales vecinales en regiones

La firma opera un strip center en Marbella e inició las obras de otro en El Quisco. Además, ya cuenta con terrenos en Papudo y Talca, y se encuentra en negociaciones para concretar la adquisición de otros tres paños en el corto plazo.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 13:54 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>La empresa confirmó que su proyecto en El Quisco contempla la operación de un supermercado del grupo Cencosud,</p>

La empresa confirmó que su proyecto en El Quisco contempla la operación de un supermercado del grupo Cencosud,

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