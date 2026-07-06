Banmerchant revela inversiones por más de US$ 100 millones para abrir 15 comerciales vecinales en regiones

La empresa confirmó que su proyecto en El Quisco contempla la operación de un supermercado del grupo Cencosud,

La firma opera un strip center en Marbella e inició las obras de otro en El Quisco. Además, ya cuenta con terrenos en Papudo y Talca, y se encuentra en negociaciones para concretar la adquisición de otros tres paños en el corto plazo.

El grupo de servicios financieros e inmobiliarios Banmerchant (fundado por Enrique Huidobro, Agustín Larraín y Marcelo Silva) reveló un ambicioso plan de expansión a través de su nueva marca Knok, con el desarrollo y construcción de 15 centros comerciales vecinales (también conocidos como strip centers) a lo largo del país.

El proyecto contempla una inversión estimada en 2,5 millones de UF (poco más de US$ 100 millones) y estará enfocado principalmente en regiones, con activos anclados por supermercados y tiendas de mejoramiento del hogar.

La división inmobiliaria ya cuenta con experiencia en este tipo de formatos. En años anteriores desarrolló y posteriormente vendió strip centers y power centers en Antofagasta, Algarrobo, Curicó y Santiago Centro. Actualmente, mantiene en operación el power center de Marbella, de 15.000 metros cuadrados de superficie, y acaba de iniciar las obras de un nuevo centro comercial vecinal en El Quisco.

Este último proyecto contempla la operación de un supermercado del grupo Cencosud, además de farmacias Cruz Verde, una tienda de departamentos y una placa comercial con diversos locales de servicios y conveniencia.

Adicionalmente, la firma ya cuenta con terrenos en Papudo y Talca, y se encuentra en negociaciones para concretar la adquisición de otros tres paños en el corto plazo, "lo que permitiría acelerar el pipeline de desarrollo durante los próximos años", dijo la compañía.

El proyecto en Papudo se emplazará en la Av. Víctor Fazio Rigazzi, en el acceso norte del balneario, cerca del sector Punta Puyai, que se ha consolidado como una de las zonas de mayor expansión para segundas viviendas y proyectos residenciales frente al mar en el país.

Recientemente, la inmobiliaria Ecasa lanzó el proyecto inmobiliario Olas de Puyai, el que contempla la construcción 330 unidades habitacionales del tipo departamento y cuatro locales comerciales en 3,79 hectáreas. La inversión se estima en US$ 44 millones.

El negocio

El gerente inmobiliario de Banmerchant, Tomás Huidobro, destacó que el atractivo del formato de centro comercial vecinal radica en su estabilidad operativa y estructura contractual.

A juicio de los expertos, los strip centers requieren montos de entrada menores a los exigidos en otras estrategias de inversión (por ejemplo, edificios de oficinas). Además, se accede a contratos a largo plazo, con un flujo permanente y poca vacancia.

“Los centros comerciales vecinales anclados por supermercados y grandes operadores fueron de los activos más resilientes durante la crisis inmobiliaria. Sus contratos de largo plazo con contrapartes sólidas los convierten en productos altamente demandados tanto por financistas como por inversionistas institucionales”, dijo Huidobro.

El ejecutivo agregó que la compañía está trabajando de manera coordinada con las cuatro principales cadenas de supermercados del país, "con el objetivo de proveerles ubicaciones estratégicas que apoyen sus respectivos planes de expansión".

Foco regional

Desde Banmerchant explicaron que el crecimiento proyectado estará concentrado mayoritariamente fuera de la Región Metropolitana, apuntando a ciudades intermedias y balnearios con crecimiento demográfico sostenido y déficit de oferta comercial organizada.

El modelo considera centros de escala acotada, con mix de servicios esenciales -supermercado, farmacia, mejoramiento del hogar y servicios básicos- lo que permite, afirmaron desde la compañía, capturar flujo permanente y reducir exposición a ciclos de consumo discrecional.

Con este plan, desde la empresa afirmaron que buscan consolidar a Knok como una nueva plataforma de desarrollo inmobiliario enfocada en activos de renta comercial de proximidad, en un momento -aseguró la compañía- “donde inversionistas institucionales han retomado el interés por formatos defensivos y de flujo estable”.

A principios de año, Banmerchant concretó la que se considera como una de las operaciones más relevantes del sector inmobiliario chileno del años, al concretar la venta a Metlife de un edificio de oficinas Clase A+, el estándar más alto en el mercado corporativo. El inmueble, de unos 42 mil metros cuadrados (m2), se emplaza en la esquina de Almirante Pastene con Pérez Valenzuela, en la comuna de Providencia.

Desde Banmerchant evitaron revelar el monto de la transacción; sí señalaron que el proyecto les significó una inversión total del orden de US$ 95 millones.