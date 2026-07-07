Conchalí seguirá con restricción a edificios de más de cuatro pisos hasta 2027 por actualización de su plan regulador

El Minvu le otorgó a la comuna la suspensión a la espera del nuevo instrumento que permanece en consulta pública. En marzo, la comuna publicó el anteproyecto que incorpora incentivos para las próximas construcciones.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidió extender por nueve meses la postergación selectiva de permisos de subdivisión, loteo, urbanización y construcción en la comuna de Conchalí, manteniendo el congelamiento para todos los proyectos que excedan los cuatro pisos o los 12 metros de altura mientras continúa la tramitación de la actualización del Plan Regulador Comunal (PRC).

La resolución, publicada este martes en el Diario Oficial, responde a una solicitud presentada por la Municipalidad de Conchalí antes del vencimiento de la suspensión inicial, que regía desde el 7 de abril. Con la prórroga, la restricción completará el plazo máximo de doce meses que permite la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Según argumentó en el escrito la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la medida busca evitar que durante la tramitación del nuevo instrumento "puedan consolidarse situaciones urbanísticas incompatibles con los objetivos estratégicos" de la futura planificación comunal.

El organismo agrega que la actualización del PRC se encuentra actualmente en la etapa de consulta pública del anteproyecto, tras la cual deberá continuar su revisión y aprobación sectorial.

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Bajo consulta

El anteproyecto del nuevo Plan Regulador contempla una reorganización de las normas urbanísticas de la comuna. Entre otras modificaciones, redefine la zonificación, incorpora áreas de reconversión y nuevas zonas residenciales mixtas, además de establecer un sistema de incentivos para promover determinados tipos de desarrollo urbano.

Por ejemplo, la propuesta permite que los proyectos accedan a mayores niveles de constructibilidad, altura y, en algunos casos, densidad, siempre que incorporen viviendas de interés público destinadas al 60% más vulnerable de la población, habiliten espacios abiertos al uso público, incorporen equipamiento en los primeros pisos o ejecuten medidas de mejoramiento ambiental, como la plantación o reposición de árboles.

El anteproyecto también establece que estos incentivos podrán combinarse entre sí, aunque sin sobrepasar el máximo permitido para cada zona.