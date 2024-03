MOP asegura que es necesario ordenar el borde costero para dar impulso a la industria de la desalinización

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La megasequía que se vive en Chile ha derivado en una potente crisis hídrica que afecta a diversas regiones del país, escenario que tiene tanto a las autoridades públicas como a los privados en estado de alerta.

Con esta emergencia climática sobre la mesa, la Asociación Chilena de Desalinización (Acades) organizó el congreso “Nuevas fuentes de agua para Chile”, que tiene como objetivo barajar diversas soluciones para el problema del estrés hídrico del país.

En la instancia -a la cual asistió una serie de personalidades como el exPresidente Eduardo Frei, la Ministra de Minería Aurora Williams, líderes gremiales y altos ejecutivos de diversas empresas-, la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, abordó la importancia de la desalinización y el reuso de agua para combatir la crisis hídrica del país, marco en el cual destacó que existe poca coordinación en el tema.

“No se les ocurra mandar otra ley (...) Acá no hay que hacer nada. Con la legislación que tenemos se están llevando a cabo 50 proyectos de desalación”, sostuvo el exPresidente Eduardo Frei.

Según explicó la ministra, hoy el modelo de desarrollo de la industria de la desalinización ha sido más individual que a nivel país, ya que las plantas que se han levantado son proyectos específicos de las empresas.

Por ello, la ministra López enfatizó que es necesario hacer del Estado un actor más importante en la búsqueda de soluciones, detallando, por ejemplo, la necesidad de ordenar el borde costero para impulsar aún más a la industria.

“Necesitamos generar una estrategia nacional de desalinización (...) Para eso necesitamos ordenar nuestro borde costero, definir cuáles son las áreas donde es más apropiado desarrollar una planta desaladora, y así ponerle más sentido de país al sector”, enfatizó.

Asimismo, la titular de la cartera detalló que como ministerio están constantemente viendo planes de inversión relacionados con nuevas fuentes de agua y mejoras en la gestión, ya que son soluciones que han demostrado ser útiles.

“Hay que mejorar muchas cosas. Tenemos que perseverar en esto y estamos en ello. Vamos a seguir construyendo plantas desaladoras”, recalcó.

El apoyo de la industria

El exPresidente Frei también abordó la crisis hídrica. Durante el congreso, el titular del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) planteó la necesidad de impulsar proyectos de desalación a nivel nacional con la legislación existente, lo que favorecerá el abastecimiento para consumo humano, agricultura y minería, entre otros sectores.

Además, el exmandatario se refirió a la demora que implica la permisología para el objetivo de desarrollar plantas desaladoras, recalcando que hoy el problema no es solo la escasez hídrica, sino también la gobernanza y la gestión. “No se les ocurra mandar otra ley porque si mandan otra ahora, se va a demorar tres, cuatro o cinco años en el Congreso. Que no nos pase (lo que sucede) con el litio. Acá no hay que hacer nada. Con la legislación que tenemos se están llevando a cabo 50 proyectos de desalación”, enfatizó Eduardo Frei.

Por el lado empresarial, Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, destacó la importancia de la gestión hídrica -especialmente la desalinización- en la minería, lo que se inserta dentro del propósito del rubro para poder responder a la crisis del cambio climático.

Por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), enfatizó que es necesario usar los embalses ya existentes, para que sean llenados con el recurso sacado de las desaladoras y así aprovechar al máximo ambos medios. “Hoy es una obligación, no una opción, aprovechar el agua del mar”, concluyó.