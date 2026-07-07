Francesa Veolia acelera su expansión en energía renovable en Chile con compra de EISA

La multinacional adquirió Energías Industriales S.A., firma especializada en generación de vapor a partir de biomasa para clientes industriales con 49 años de trayectoria.

La francesa Veolia dio un nuevo paso para ampliar su presencia en el negocio de la energía industrial en Chile. La compañía anunció la adquisición de Energías Industriales S.A. (EISA), empresa con 49 años de trayectoria dedicada a la generación de energía térmica mediante biomasa para clientes industriales.

Aunque las empresas no revelaron el monto de la transacción, sostuvieron que la operación permitirá a Veolia reforzar su presencia en un segmento clave para la descarbonización de procesos productivos, en momentos en que la industria enfrenta mayores exigencias para reducir emisiones y, al mismo tiempo, asegurar un suministro energético estable.

Como parte de la adquisición, Veolia incorporará una red de 13 calderas industriales ubicadas en nueve plantas distribuidas en el país, infraestructura que consume cerca de 400 mil toneladas de biomasa al año y genera aproximadamente 1 TWh anual de vapor para procesos industriales.

Con ello, la empresa fortalecerá su oferta de soluciones de energía térmica para sectores intensivos en consumo energético, integrando este negocio con sus operaciones de tratamiento de agua y gestión de residuos, con el objetivo de ofrecer servicios ambientales de manera conjunta.

La operación también permitirá incorporar los activos de EISA al sistema de monitoreo digital Hubgrade de Veolia, plataforma utilizada por la compañía para optimizar el desempeño operativo de sus instalaciones mediante análisis de datos y monitoreo remoto.

El director general de Veolia para Chile y Perú, Elier González, sostuvo que la adquisición se enmarca en el plan estratégico GreenUp de la compañía y busca consolidar su posición en el mercado de energía renovable para la industria.

Según explicó el ejecutivo, la incorporación de EISA permitirá ampliar las capacidades de la empresa en soluciones basadas en biomasa y responder a la creciente demanda de energía térmica baja en carbono por parte de clientes industriales.

La adquisición se suma a la cartera de proyectos que Veolia proyecta desarrollar entre 2026 y 2027, período en el que la compañía busca profundizar su presencia en el mercado de utilities industriales mediante una oferta integrada de agua, residuos y energía renovable.