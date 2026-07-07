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Francesa Veolia acelera su expansión en energía renovable en Chile con compra de EISA

La multinacional adquirió Energías Industriales S.A., firma especializada en generación de vapor a partir de biomasa para clientes industriales con 49 años de trayectoria.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 09:54 hrs.

Energías Renovables adquisiciones y fusiones Multinacionales
<p>Francesa Veolia acelera su expansión en energía renovable en Chile con compra de EISA</p>

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