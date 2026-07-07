Opdenergy cierra financiamiento de US$ 227 millones para su cartera de 371 MW de activos renovables en operación en Chile

SMBC, BNP Paribas e ICO participan en el financiamiento de estos activos operativos, ubicados en la zona central de Chile y en la Región de Atacama.

La multinacional española productora independiente de energía Opdenergy informó el martes que cerró con éxito un financiamiento de US$ 227 millones para su cartera de activos renovables en Chile. La operación cuenta con la participación de SMBC, BNP Paribas e ICO como entidades financiadoras.

El financiamiento está vinculado a una cartera diversificada de activos de energías renovables integrada por la planta fotovoltaica Sol de Los Andes Solar (104 MWp) y el sistema de almacenamiento Sol de Los Andes BESS (90 MW/513 MWh), ambos ubicados en la Región de Atacama; el parque eólico La Estrella (50 MW), situado en la Región de O'Higgins; y una cartera de plantas solares de 17 MW localizada en la Región de Valparaíso.

"La combinación de tecnologías y la distribución geográfica de estos activos permiten ofrecer un perfil de generación continua 24 horas al día, los siete días de la semana, alineado con la demanda energética del país y reflejan el compromiso de Opdenergy por desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada mercado", indicó Opdenergy en un comunicado.

Opdenergy está presente en Chile desde 2014, donde ha consolidado una sólida posición en el sector energético. A los 371 MW que actualmente tiene en operación se sumará una nueva cartera multitecnológica de 748 MW, cuya construcción está prevista que comience en los próximos 12 meses.

"Esta operación supone un hito para Opdenergy en Chile, ya que consolida una estructura financiera sólida y rentable, plenamente alineada con la estrategia de la compañía. La cartera combina distintas tecnologías de generación en activos ya operativos, diversificando las fuentes de ingresos y reforzando la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía", afirma Luis Cid, consejero delegado de Opdenergy.

Por su parte, Carlos Ortiz, country manager de Opdenergy en Chile, señaló: "Estamos orgullosos de contribuir a la transición energética de Chile generando un impacto positivo y duradero mediante inversiones a largo plazo, excelencia operativa y una estrecha colaboración con comunidades, socios y clientes. Este financiamiento refuerza nuestra capacidad para seguir desarrollando energía limpia, fiable y competitiva en todo el país".