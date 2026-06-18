Rincón presenta a Presidente Kast proyecto para enfrentar deuda con distribuidoras de cara a alza en cuentas de la luz

Aunque ya es un hecho, a partir de julio se resentirá el bolsillo de las personas con una alza en las cuentas de electricidad en torno al 2,1%, cifra que podría llegar incluso al 4,9% si no hay cambios en el documento definitivo del cargo por transmisión. Pero no solo eso estresará la boleta desde el séptimo mes del año: se debe comenzar a pagar la deuda a las distribuidoras eléctricas -que en abril bordeaba los US$ 900 millones- producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Con esta “bomba de tiempo” como telón de fondo, durante la tarde este miércoles la ministra de Energía, Ximena Rincón, se reunió con el Presidente de la República, José Antonio Kast, con el objetivo de profundizar en el proyecto de ley que viene preparando desde hace semanas la cartera de Energía para enfrentar la deuda a las distribuidoras, tal como fue comprometido.

“Creo que estamos casi listos. Hoy en la reunión que tenemos a las 16:30 horas con el Presidente de la República esperamos resolver los últimos temas que nos han planteado aquí en ambas comisiones que tienen que ver con varias materias”, adelantó Rincón en la mañana del miércoles en la comisión de Minería y Energía del Senado, en medio de la preocupación que ha escalado en los últimos días por la inminente alza en las cuentas.

Si bien no hubo comunicaciones oficiales desde Energía tras el encuentro con el Mandatario, que duró más de una hora, fuentes de la industria comentan que todo apuntaría a que el proyecto debiera ingresar el lunes al Congreso. Así comenzaría esa misma semana su trámite, considerando que se camina a contrarreloj. Esto, ya que el texto debiese gatillar eventualmente que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) postergue nuevamente el inicio del cobro de la deuda que hasta el momento comenzará el 1 de julio. Al menos, en la sesión de esta mañana en el Congreso, Rincón reconoció que espera poder comenzar la tramitación del texto a partir de la próxima semana.

En la sesión en el Congreso, el senador Juan Luis Castro consultó por la demora en la presentación del articulado cuando se está cerca del 1 de julio; y su par Yasna Provoste también instaló que es necesario conocer si se evaluará una nueva extensión del plazo para comenzar el cobro de la deuda a las distribuidoras.

“En esto no se trata de postergar indefinidamente obligaciones del sistema, pero se trata de asegurar que esta implementación sea responsable, transparente y que no se traduzca en nuevas alzas o confusiones en las cuentas eléctricas de las familias”, dijo Provoste.

El proyecto para enfrentar la deuda con las distribuidoras será el primer articulado en materia energética que presentará este gobierno en el Congreso. Aunque Rincón no adelantó detalles del texto, este no solo tendría la fórmula que permitirá lidiar con la deuda, la cual sería -proyectan fuentes- un mecanismo de securitización similar al PEC.

La secretaria de Estado reconoció que una de las materias que aborda son los procesos tarifarios atrasados. Asimismo, está la duda si se considerará en esta discusión una ampliación del subsidio eléctrico.