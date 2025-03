Disputa por millonario proyecto de Cencosud en Argentina: ¿podría haber una salida extrajudicial?

Uno de las grandes obras que dejó encaminadas Horst Paulmann fue un proyecto en un terreno de más de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, en Buenos Aires, Argentina. En el paño, la compañía dueña de los hipermercados Jumbo, entre varios otros negocios, busca levantar un proyecto ícono, que incluye un centro comercial y viviendas.

El paño fue adquirido por Paulmann tras una licitación del Gobierno trasandino en 1996: pagó US$ 22 millones, y gastó otros US$ 4 millones para sanear la zona, pues allí operó una firma estatal de gestión de aguas servidas.

Pero en 2016, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina presentó una demanda para que el terreno vuelva a manos del Fisco. Según ese organismo, Cencosud habría incumplido una condición del contrato sobre los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico. La empresa ha negado las acusaciones.

Tras casi una década de juicio, hay voces que plantean una salida extrajudicial.

Vecinos que se oponen a la obra (buscan que el terreno sea convertido en un parque público), presentaron un documento ante el tribunal que lleva el juicio, y que fue liberado el pasado 10 de marzo.

En éste señalan que el intendente de San Isidro, Ramón Lanús (expresidente del AABE entre el 2015 y 2019) expresó en un encuentro con vecinos (el 17 de julio de 2024) que está tratando de acercar a las partes (el Estado Nacional y Cencosud), para lograr un acuerdo, dado que el municipio no es parte del juicio, cediendo una parte del predio a la empresa para realizar un “desarrollo”.

Consultada la empresa sobre una eventual salida judicial y quedarse con una parte del terreno, no hubo respuesta.

A mediados del año pasado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado de Argentina presentó un escrito a la justicia de ese país, donde señaló: “Cencosud S.A. posee hoy el inmueble en cuestión en nombre del Estado Nacional, es por ello que, en razón a lo estipulado por el art. 2250 CCyC, la AABE, en su calidad de propietario, pretende el restablecimiento del derecho solicitando obligue al demandado a devolver la cosa que tiene en su poder sin pertenecerle”.

Cencosud ha dicho verse impedida de concretar el proyecto, “principalmente por el dictado de normas provinciales y municipales contradictorias” para realizar un proyecto urbanístico en el paño, y cumplir así los plazos establecidos en el contrato.

A diferencia del ente argentino, la compañía ha insistido que la titularidad del inmueble no se encuentra controvertida sobre la base del no cumplimiento de tareas de remediación y saneamiento, sino, únicamente, por la falta de realización de dicho desarrollo.

El proyecto de Cencosud en Argentina contempla áreas comerciales y torres de oficinas, así como también viviendas: seis condominios de cuatro pisos cada uno.

La administración del grupo ha evaluado entrar al negocio de las viviendas o dejar que un tercero construya esta parte del proyecto.

La decisión se tomaría una vez que el municipio de San Isidro, Argentina, entregue los permisos para iniciar las obras. Cencosud ya ha estudiado entrar al rubro habitacional, pero hasta ahora ha decidido desecharlo dadas las complejidades que presenta este negocio.

En las primeras líneas que se lanzaron para el desarrollo del mega complejo Costanera Center se analizó sumar viviendas, lo que finalmente fue descartado y se optó por oficinas y un hotel.

La empresa también ha evaluado un área residencial en un centro comercial que busca desarrollar en los ex terrenos de la Fisa en la comuna de Maipú.

No obstante, esta iniciativa es parte de la cartera de proyectos que Cencosud dejó en stand by hasta nuevo aviso, al igual que el que buscaba desarrollar en los terrenos del colegio Nuestra Señora del Pilar de Las Condes. La normativa no permite el desarrollo de un mall en esa zona.