Fuga de talento: uno de los mayores impactos de los sesgos de género en estudios jurídicos

A medida que las abogadas avanzan en su carrera profesional, van saliendo de los estudios jurídicos. “Las mujeres llegaban a una etapa en la carrera en que normalmente se iban y que coincidía, no siempre, pero que tenía algo que ver con la maternidad”, dijo el socio de Barros y Errázuriz, Pablo Guerrero, quien lidera el área corporativa.

El abogado fue el invitado del quinto episodio del podcast “El género del Derecho", un proyecto realizado por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), en colaboración con la comunidad #SomosFinancieras de Diario Financiero.

Isabel Ramos, editora de proyectos estratégicos de DF, y Verónica Undurraga, profesora de derecho en la UAI, conversaron con Guerrero sobre la fuga de talento y cómo el estudio Barros y Errázuriz adoptó medidas para retener el talento femenino, basándose en la primera encuesta “Para cambiar hay que conocer sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile”.

El informe mostró que solo el 16% de los hombres encuestados manifestó su desacuerdo o discrepancia con la frase “he recibido las oportunidades de promoción y ascensos que merezco”, mientras que en las mujeres el valor llegó al 29%.

¿Qué se puede hacer para mejorar?

Muchas mujeres no se sienten correctamente reconocidas en su trabajo. Además, el estudio, que fue realizado por el equipo interdisciplinario de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Equality Action Center at the University of California, San Francisco, observó que, sobre la afirmación “comparado con mis compañeros de trabajo, he tenido el mismo acceso a las tareas más atractivas”, el 77% de las abogadas encuestadas estuvieron de acuerdo, mientras que esa cifra sube a un 91% en el caso de los hombres.

Lo anterior tiene que ver con un estancamiento en el progreso de la carrera. Guerrero lo explica porque hay un sesgo en la evaluación de talento. “Uno se da cuenta de que los hombres evaluados de manera destacada o excepcional, eran más que las mujeres”.

Guerrero comentó sobre las iniciativas implementadas en su estudio para abordar estas brechas y enfatizó que estas medidas deben ser aplicables a todos los abogados, no solo a las mujeres. A pesar de los esfuerzos por crear políticas de flexibilidad laboral y programas especiales para mujeres, reconoció que aún persisten problemas que impiden la equidad en el acceso a posiciones de liderazgo.

Este plan de acción “consistía en una jornada más flexible, posibilidad de trabajar menos tiempo, con el objetivo de retener esos talentos que yo creo que tuvo muy buen efecto en ese propósito inicial, pero, al tratar de pasar a la siguiente fase, nos dimos cuenta que no había logrado su objetivo”, dijo el abogado.

¿La razón? “Porque no es solamente retener mujeres en la medianía de la carrera, sino lograr que efectivamente más mujeres accedieran a posiciones de liderazgo”.

Antes de la pandemia, Guerrero aseguró que las horas cobrables de los hombres superaban a las de las mujeres. Sin embargo, la flexibilidad laboral que surgió durante la pandemia equilibró esta dinámica, permitiendo a las mujeres igualar o incluso superar las horas facturadas por sus colegas masculinos. Esta transformación subrayó la importancia de un enfoque más inclusivo en las políticas laborales.

Una arista más oculta

El estudio también abordó la problemática del acoso sexual en el ámbito laboral, revelando que un alarmante 57% de las abogadas, comparado con un 26% de los abogados, habían experimentado situaciones de acoso en el trabajo.

Este es un tema del que Guerrero cree que se deben hacer cargo como estudio. Para evitarlo hay que “crear condiciones, ambientes de trabajo que sean propicios para que las personas se desarrollen profesional y personalmente”, mencionó el abogado, y “que por lo tanto la mujer no sea un caso especial”.

Por último, las metas que se establezcan “hay que medirlas, para ver si uno ha tenido éxito o no, y con plazos” y tener mecanismos que permitan alinear la forma de actuar de cada uno de los socios en estos temas.

"El género del Derecho" busca ser una herramienta para generar conciencia y promover cambios significativos en la forma en que se perciben y tratan los sesgos de género dentro del ámbito legal.