La BBC alista cientos de despidos en prensa en medio de drástica reducción de personal

Los equipos de noticias emplean aproximadamente a una cuarta parte de los más de 20.000 trabajadores del medio de comunicación británico.

Los equipos de prensa de la BBC perderán cientos de empleos en una drástica reducción de tamaño de la emisora pública británica, en la primera etapa de un amplio plan de ajuste que coincide con la fase final de las conversaciones con el Gobierno sobre su financiamiento futuro.

Se ha instruido a las distintas áreas de la corporación a recortar cerca de un 10% de sus costos, como parte de un plan más amplio que podría traducirse en la eliminación de alrededor de 2.000 puestos de trabajo para ahorrar cientos de millones de libras esterlinas.

La división de noticias de la BBC será la primera en presentar sus planes la próxima semana. Personas cercanas a la situación señalaron que se espera el anuncio de cientos de despidos. Los equipos de noticias emplean aproximadamente a una cuarta parte de los más de 20.000 trabajadores de la BBC.

Se prevé que el anuncio afecte a programas específicos de radio, y fuentes internas advirtieron que los recortes podrían ser perceptibles para los televidentes y auditores de la BBC.

Una fuente agregó que la mayor parte de los costos de la división corresponde a personal, lo que derivaría en una proporción de despidos superior a la de otras áreas de la corporación.

Añadió que otros equipos, como los de contenidos, tienen más facilidad para reducir gastos en partidas distintas a remuneraciones.

La BBC declinó hacer comentarios.

Los desafíos

En una entrevista con el Financial Times el mes pasado, el nuevo director general, Matt Brittin, afirmó que la BBC enfrentará decisiones difíciles e impopulares en su búsqueda de un futuro financieramente sostenible.

El exejecutivo de Google señaló que la principal preocupación expresada por los trabajadores hasta ahora ha sido evitar recortes graduales en múltiples equipos que terminen sobrecargando al personal.

También se han implementado controles de costos a nivel corporativo en contratación y viajes, además de recortes en el gasto destinado a consultoras de gestión y reducciones en desembolsos asociados a conferencias, premios y eventos.

Brittin debe equilibrar la reducción de costos en los equipos actuales con la necesidad de invertir en servicios futuros, incluido el desarrollo de la plataforma de streaming iPlayer y la expansión de contenidos para YouTube, mientras la corporación busca atraer a audiencias más jóvenes.

El gobierno británico trabaja en planes para una nueva modalidad del canon de licencia televisiva, y los funcionarios estudian la posibilidad de extenderlo a servicios privados de streaming.

Actualmente, las personas deben pagar una licencia para ver televisión en vivo en cualquier canal o utilizar BBC iPlayer, pero no para acceder a programas y películas bajo demanda en plataformas de streaming como Netflix.