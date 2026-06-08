United Airlines pone a Rolls-Royce “en la banca de los acusados” por disputa contractual

El máximo ejecutivo de United Airlines criticó duramente a Rolls-Royce, al describir al fabricante británico de motores aeronáuticos como alguien que está “en la banca de los acusados” por una disputa relacionada con un pedido de aviones Airbus, en medio del creciente malestar de las aerolíneas por los retrasos más amplios en la entrega de motores.

Scott Kirby, gerente general de United Airlines, elogió a otros fabricantes de motores por sus esfuerzos en un momento de restricciones de capacidad en toda la industria, pero arremetió contra Rolls-Royce.

“GE Aerospace está trabajando duro... Lo pondría al tope de la lista, aprecio lo que está haciendo”, señaló Kirby durante un encuentro anual de ejecutivos de la industria realizado el domingo en Río de Janeiro. El ejecutivo dijo que Pratt & Whitney, que ha enfrentado problemas de calidad en sus motores que obligaron a algunas aerolíneas a mantener aviones en tierra en los últimos meses, ha sido “sincera y genuina en su deseo de solucionar [sus desafíos]”.

“A la única que tengo, en cierto modo, en la banca de los acusados es Rolls-Royce”, afirmó Kirby.

La crítica pública de Kirby es inusual en una industria que normalmente resuelve sus diferencias de manera reservada. La aerolínea estadounidense mantiene una disputa con Rolls-Royce por un pedido histórico de 45 Airbus A350-1000. Rolls-Royce es el único proveedor de motores para estos aviones de fuselaje ancho.

United reveló en febrero, en una presentación regulatoria, que eliminó el A350 de su plan de flota y que mantiene una disputa legal con la compañía británica por supuestos incumplimientos de los términos de un contrato firmado en 2010.

Rolls-Royce dijo que ha “cumplido” con sus obligaciones “en virtud de una serie de acuerdos que se remontan a 2010”. La empresa agregó que United Airlines es un “cliente valioso” y que espera “resolver este asunto histórico” y “fortalecer nuestra alianza estratégica”, dijo a FT.

Frustración de la industria

El conflicto surge en medio delen momentos en que las aerolíneas expanden sus flotas mientras los fabricantes enfrentan desafíos en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, problemas en algunos de los motores más nuevos han provocado costosas reparaciones y una escasez crítica de repuestos,

Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, su sigla en inglés), recibió un aplauso espontáneo de una sala llena de gerentes generales el domingo en Río, luego de pedir a los fabricantes de motores que dejaran de “exprimir” financieramente a la industria.

Pratt & Whitney advirtió en 2023 que tendría que inspeccionar cientos de motores GTF, que impulsan la familia de aeronaves A320neo, tras detectar un defecto poco común.

La durabilidad de algunos motores de Rolls-Royce también ha sido cuestionada. El grupo británico está invirtiendo 1.000 millones de libras durante los próximos años en una serie de mejoras para la familia de motores Trent, con el objetivo de aumentar la eficiencia en consumo de combustible y la durabilidad.

El gerente general de United indicó que la escasez de motores probablemente se extenderá por al menos otros cinco años.

Joerg Eberhart, gerente general de ITA Airways, señaló que la aerolínea italiana se ha visto obligada a mantener en tierra 20 de sus aviones Airbus A220 y A320 de fuselaje angosto debido a la falta de motores. Aunque dijo no culpar a los fabricantes por lo ocurrido, sí los responsabilizó por “no estar disponibles para compensar nuestros daños”, comentó al Financial Times.

La compañía está “considerando seriamente una demanda en este caso si no encontramos una solución”. Pratt & Whitney declinó hacer comentarios.

El presidente de Turkish Airlines, Murat Şeker, dijo al FT que la situación de los motores es un “dolor de cabeza” para las aerolíneas y que su empresa tiene 30 aeronaves en tierra debido a problemas con los motores GTF.

Añadió: “Si existe un monopolio o un duopolio en la industria, eso dificulta que las aerolíneas puedan mantener estos motores a un costo razonable”.

Sin embargo, Sean Doyle, gerente general de British Airways, afirmó que la compañía aérea ya dejó atrás “lo peor del problema con Rolls-Royce” y que está satisfecha con las mejoras implementadas por el proveedor de motores.

“Un 48% o más de los aviones (de la aerolínea) ya cuenta con la modificación que está entregando Rolls”, agregó.