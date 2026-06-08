United Airlines pone a Rolls-Royce “en la banca de los acusados” por disputa contractual
El choque se produce en medio de la frustración de la industria por los retrasos en la entrega de motores. El gerente general de la aerolínea estadounidense, Scott Kirby, también planteó que la escasez de motores probablemente se extenderá por al menos cinco años.
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