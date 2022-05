Goldman y JPMorgan recibirán US$ 133 millones por asesorar a Twitter en venta a Musk

Si se cierra el acuerdo, Goldman Sachs y JPMorgan Chase ganarían una suma combinada de US$ 133 millones en honorarios por la asesoría a Twitter en su venta por US$ 44.000 millones a Elon Musk.

Hoy martes la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció que Twitter acordó pagar a Goldman Sachs US$ 80 millones, de los cuales US$ 15 millones fueron cancelados tras anunciarse el acuerdo. Por su parte, JPMorgan está listo para recibir US$ 53 millones, y US$ 5 millones fueron pagados luego que el banco diera su opinión al directorio de la red social el 25 de abril. El resto se les entregará cuando se cierre el trato con Musk.

Sin embargo, la mayor parte de las tarifas podrían estar en riesgo: Musk declaró en un tuit hoy martes que no procederá con su adquisición a menos que el gigante de las redes sociales pueda demostrar que los bots representan menos de 5% de sus usuarios, lo que genera incertidumbre sobre el acuerdo.

En respuesta, Twitter señaló en un comunicado que está "comprometido a completar la transacción en el precio y los términos acordados tan pronto como sea posible".

Si bien la adquisición propuesta incluye una tarifa de ruptura de US$ 1.000 millones para cada parte, Musk no puede simplemente pagar la tarifa y marcharse. El acuerdo de fusión incluye una disposición de desempeño específica que permite a Twitter obligar a Musk a consumar el trato.

Si el acuerdo se lleva a cabo, los pagos serían una ganancia inesperada para los bancos de inversión que se enfrentan a una desaceleración en las negociaciones. En el primer trimestre, los ingresos por asesorías sobre fusiones y adquisiciones aumentaron con respecto al año anterior en los cinco bancos más grandes, impulsados ​​por acuerdos anunciados en 2021.

