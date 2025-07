Secretario de Comercio de EEUU dice que están cerca varios acuerdos comerciales

Bessent afirmó que el gobierno también enviará cartas a 100 países más pequeños con los que Washington no tiene mucho comercio, notificándoles que se enfrentarían a aranceles más altos establecidos por primera vez el 2 de abril y luego suspendidos hasta el 9 de julio.

Estados Unidos está cerca de sellar varios acuerdos comerciales antes de la fecha límite del 9 de julio, cuando entrarán en vigor aranceles más altos, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien predijo varios anuncios importantes en los próximos días.

"El presidente Trump va a enviar cartas a algunos de nuestros socios comerciales diciendo que, si no avanzan las cosas, entonces el 1 de agosto volverán a su nivel arancelario del 2 de abril. Así que creo que vamos a ver muchos acuerdos muy rápidamente", dijo Bessent.