Confianza del consumidor en EEUU se debilita en agosto influenciada por los aranceles a la importación

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza de los Consumidores cayó tres puntos desde la cifra registrada en julio.

La confianza de los consumidores estadounidenses se debilitó en agosto, ya que los hogares prevén un aumento de los precios de los bienes debido a los aranceles a la importación.

La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza de los Consumidores cayó a 58,6 este mes desde una lectura final de 61,7 en julio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice aumentaría a 62,0.

"Este deterioro se debe en gran medida a la creciente preocupación por la inflación", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, en un comunicado.

"Las condiciones de compra de bienes duraderos cayeron un 14%, su lectura más baja en un año, debido a los altos precios".

Las expectativas de inflación a 12 meses de los consumidores aumentaron al 4,9% este mes desde el 4,5% de julio. Las expectativas de inflación a largo plazo subieron al 3,9% desde el 3,4% del mes pasado.