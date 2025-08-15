Confianza del consumidor en EEUU se debilita en agosto influenciada por los aranceles a la importación
La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza de los Consumidores cayó tres puntos desde la cifra registrada en julio.
Noticias destacadas
La confianza de los consumidores estadounidenses se debilitó en agosto, ya que los hogares prevén un aumento de los precios de los bienes debido a los aranceles a la importación.
La Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza de los Consumidores cayó a 58,6 este mes desde una lectura final de 61,7 en julio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice aumentaría a 62,0.
"Este deterioro se debe en gran medida a la creciente preocupación por la inflación", dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, en un comunicado.
"Las condiciones de compra de bienes duraderos cayeron un 14%, su lectura más baja en un año, debido a los altos precios".
Las expectativas de inflación a 12 meses de los consumidores aumentaron al 4,9% este mes desde el 4,5% de julio. Las expectativas de inflación a largo plazo subieron al 3,9% desde el 3,4% del mes pasado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sartor: PwC y Deloitte revelan caídas de hasta 85% en fondos y Toesca toma administración de los vehículos
El liquidador alertó que la gestora no posee los ingresos suficientes para asegurar su continuidad operativa, evaluando la migración o liquidación de sus vehículos, eligiendo a la gestora ligada a los exCelfin y BTG Pactual, Alejandro Reyes y Carlos Saieh.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete