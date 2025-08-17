Líderes europeos se unirán a Zelensky para reunirse con Trump este lunes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el presidente francés, Emmanuel Macron, han confirmado su participación.

Los líderes europeos se unirán a Volodimir Zelensky en una importante reunión con Donald Trump el lunes en Washington, una muestra de apoyo mientras el líder de Ucrania enfrenta la creciente presión de Estados Unidos para aceptar un rápido acuerdo de paz con Rusia que implica ceder franjas de territorio.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el presidente francés, Emmanuel Macron, han confirmado su participación.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se unirá a las conversaciones, según Sky.

La medida llega en un momento en que las naciones europeas cambian su enfoque hacia proporcionar a Ucrania garantías de seguridad sólidas que se discutirán durante una videollamada de la coalición de países dispuestos el domingo por la tarde.

Trump declaró el viernes, tras sus conversaciones con Vladimir Putin en Alaska, que instará a Zelensky a llegar a un acuerdo rápido y se mostró receptivo a las exigencias del presidente ruso de que Ucrania ceda grandes extensiones de tierra en el este del país. Los funcionarios europeos se muestran escépticos de que se pueda alcanzar un acuerdo de paz rápidamente, e incluso de que Putin lo desee.

Von der Leyen dijo en una publicación en X que recibirá a Zelensky en Bruselas el domingo por la tarde antes de unirse a él, Trump y otros líderes europeos en la reunión de la Casa Blanca.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Las conversaciones del lunes incluirán, entre otros temas, garantías de seguridad, cuestiones territoriales y el continuo apoyo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa, según un comunicado alemán.

Será la primera visita de Zelensky a la Casa Blanca desde febrero, cuando su encuentro en la Oficina Oval con Trump se convirtió en un intercambio de gritos y llevó a que Estados Unidos pausara brevemente la ayuda militar a Ucrania.

Si bien los dos líderes han mejorado su relación desde entonces, el Presidente ucraniano necesita todo el apoyo que pueda reunir mientras el presidente estadounidense presiona para lograr un rápido acuerdo de paz y Putin se mantiene fiel a sus demandas maximalistas.

Trump declaró a los líderes europeos en una llamada el sábado, tras sus conversaciones con Putin en Alaska, que estaba dispuesto a contribuir a las garantías de seguridad con Europa, siempre y cuando no involucraran a la OTAN, según informó Bloomberg anteriormente. El Presidente estadounidense sugirió que Putin estaría de acuerdo con dicho acuerdo, según fuentes familiarizadas con el asunto. El Kremlin no ha hecho comentarios.

Trump también indicó que podría estar buscando organizar una reunión entre los líderes ruso y ucranianos tan pronto como dentro de una semana, dijeron las personas.

Zelensky ha declarado repetidamente su disposición a reunirse con Putin. El Kremlin aún no ha ofrecido un compromiso similar, y muchos funcionarios europeos dudan de que quiera poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que ya lleva cuatro años.

El tema de una cumbre trilateral no se planteó durante las reuniones en Alaska, informó el sábado el canal de televisión estatal ruso Vesti, citando al asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.