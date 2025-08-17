España lucha contra 20 grandes incendios forestales en medio de un calor abrasador

El sur de Europa está sufriendo una de las peores temporadas de incendios forestales en dos décadas y España es uno de los países más afectados.

El calor abrasador dificultaba el domingo los esfuerzos por contener 20 grandes incendios forestales en toda España, lo que llevó al gobierno a desplegar 500 efectivos adicionales de la unidad militar de emergencias para apoyar las operaciones.

En la región noroccidental de Galicia, varios incendios han confluido para formar una gran llamarada, obligando a cerrar autopistas y servicios ferroviarios a la región.

Solo en la última semana, los incendios han cobrado tres vidas y han quemado más de 115.000 hectáreas, mientras que Portugal también lucha contra las llamas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología española (AEMET), se espera que las temperaturas alcancen los 45 grados centígrados (113 Fahrenheit) en algunas zonas este domingo.

"Quedan días complejos ya que la meteorología no acompaña", dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en Ourense, una de las zonas más afectadas.

La autoridad anunció un aumento de los refuerzos militares, con lo que el número total de efectivos desplegados en toda España asciende a 1.900.

Virginia Barcones, directora general de Servicios de Emergencia, dijo a la televisión pública española que se esperaba que las temperaturas bajaran a partir del martes, pero que por el momento las condiciones meteorológicas eran "muy adversas".

"Hoy hay temperaturas extremadamente altas con un riesgo extremo de incendios, lo que complica las labores de extinción", dijo Barcones.

Portugal en alerta

Los incendios forestales en Portugal han quemado unas 155.000 hectáreas de vegetación en lo que va de año, según datos provisionales del instituto de protección forestal ICNF, el triple de la media de este período, entre 2006 y 2024. Cerca de la mitad de esa superficie ardió sólo en los últimos tres días.

Miles de bomberos luchaban contra ocho grandes incendios en el centro y el norte de Portugal, el mayor de ellos cerca de Piodao, una zona montañosa y pintoresca muy popular entre los turistas.

Otro incendio en Trancoso, más al norte, lleva ocho días arrasando la zona. El viernes, uno más pequeño a pocos kilómetros al este, cobró la vida de un residente local, el primero de esta temporada.