España lucha contra 20 grandes incendios forestales en medio de un calor abrasador

El sur de Europa está sufriendo una de las peores temporadas de incendios forestales en dos décadas y España es uno de los países más afectados.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 17 de agosto de 2025 a las 15:43 hrs.

