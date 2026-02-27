España alerta a la OMS de un virus de gripe porcina que podría haberse transmitido entre personas
En un comunicado posterior, el departamento de salud catalán dijo que la evaluación del riesgo para la población se consideraba "muy baja".
España ha alertado a la Organización Mundial de la Salud de lo que cree que es una transmisión entre humanos del virus de la gripe porcina en su variante A(H1N1)v, según informó el viernes a Reuters un portavoz de las autoridades sanitarias de la región de Cataluña.
La persona infectada no presentaba síntomas respiratorios similares a los de la gripe, según el comunicado, y las pruebas realizadas a los contactos directos mostraron que el virus no se había retransmitido.
Un artículo anterior del periódico El País, que citaba fuentes del departamento de salud catalán, decía que el paciente, que ya se ha recuperado, no había tenido contacto con cerdos ni con granjas porcinas, lo que llevó a los expertos a concluir que se trataba de una transmisión del patógeno de persona a persona.
Esto hizo saltar las alarmas debido al potencial pandémico del virus de la gripe porcina si se recombina con un virus de la gripe humana, lo que podría ocurrir si un cerdo se infecta con ambos al mismo tiempo, añadía el artículo de El País.
La OMS no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
En 2023, Países Bajos notificó a la OMS un caso confirmado de infección humana por el virus de la gripe porcina A(H1N1)v en un adulto sin antecedentes de exposición profesional a animales.
En 2009, la pandemia de gripe porcina en humanos infectó a millones de personas. Fue causado por un virus que contenía material genético de virus que circulaban en cerdos, aves y humanos.
