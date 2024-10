Los magnates de petróleo se convierten en una fuente clave de efectivo para Trump mientras la carrera electoral se acerca a su fin

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los ejecutivos petroleros han surgido como una fuente cada vez más importante de financiación para Donald Trump, a medida que los titanes de la industria abren sus billeteras para apoyar la campaña del candidato republicano para un segundo mandato en la Casa Blanca.

Los multimillonarios que respaldan a Trump incluyen a Kelcy Warren, directora ejecutiva del operador de oleoductos Energy Transfer LP; Harold Hamm, fundador de Continental Resources Inc.; y Jeff Hildebrand, director ejecutivo de Hilcorp Energy Co.

Trump buscó más apoyo la semana pasada con actos de recaudación de fondos en Midland, Texas, el corazón de la prolífica Cuenca Pérmica, y Houston, la autoproclamada “capital mundial de la energía”. La última campaña se basa en los actos de mayo con donantes en Dallas y Houston y una mesa redonda a puertas cerradas sobre energía con ejecutivos en el Club Mar-a-Lago de Trump en Florida.

Los ejecutivos y empleados del sector petrolero han cobrado importancia para Trump a medida que su base de recaudación de fondos se ha reducido. La industria es ahora su cuarta fuente de efectivo más importante, seis puestos más arriba que en el ciclo electoral de 2020, según los datos de campaña analizados por OpenSecrets.

La dinámica subraya el vínculo cada vez más estrecho entre la industria petrolera, el Partido Republicano y su abanderado Trump. Aunque los jefes de la energía han recurrido durante mucho tiempo a aliados republicanos en Washington para promover prioridades políticas, esa atención se ha intensificado con el declive de los demócratas del sector petrolero en la Cámara de Representantes y el Senado.

Los jefes petroleros se han convertido en “casi un pozo sin fondo de dinero” para Trump, dijo Tyson Slocum, director del programa de energía del grupo de vigilancia Public Citizen. “Las compañías petroleras están a tope, y tienen un lobby muy maduro y una gran capacidad de influencia en Washington”.

Trump promete facilitar la perforación y derogar las restricciones a la contaminación impuestas por Biden a los automóviles y las centrales eléctricas. También prometió poner fin de inmediato a la pausa del presidente Joe Biden sobre las nuevas licencias de exportación de gas natural.

“Kamala Harris está controlada por extremistas ambientales que están tratando de implementar la agenda energética más radical de la historia y obligar a los estadounidenses a comprar vehículos eléctricos que no pueden pagar”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump. “El presidente Trump cuenta con el apoyo de personas que comparten su visión del dominio energético estadounidense para proteger nuestra seguridad nacional y reducir el costo de vida para todos los estadounidenses”.

Al principio de la campaña, personalidades del sector petrolero como Hamm y Hildebrand se mostraron indiferentes a la candidatura de Trump para un nuevo mandato. Hamm, escéptico, contribuyó a los rivales republicanos Nikki Haley y Ron DeSantis, mientras que Hildebrand y su esposa Melinda emitieron cheques para al menos otros cinco candidatos presidenciales republicanos.

Pero a medida que el campo republicano se reducía, los donantes se unieron en torno a Trump. Entre ellos se encontraba el fundador de Parsley Energy, Bryan Sheffield, quien envió US$ 844.600 al comité de acción política Trump 47 en mayo.

Trump es “pro-energía” y “pro-empresa”, dijo Sheffield en una entrevista. “Pero no creo que alguna vez nos haya puesto en el primer lugar de la lista”.

Aun así, añadió Sheffield, Trump es mucho mejor para la industria petrolera que la vicepresidenta Harris.

Los llamamientos de Trump a la industria han llamado la atención en el Capitolio, donde los demócratas se han concentrado en una reunión en abril con ejecutivos en Florida. Durante la sesión, se burló de la energía eólica, dijo que desharía algunas regulaciones ambientales y pidió al grupo que recaudara US$ 1.000 millones, una suma enorme para cualquier grupo de donantes, según personas familiarizadas con el intercambio.

Según OpenSecrets, los intereses del petróleo y el gas natural han aportado apenas un pequeño porcentaje de esa monumental petición: hasta ahora han aportado apenas US$ 22,4 millones a la campaña de Trump, al Partido Republicano y a un súper PAC aliado, y la mayor parte del dinero ha procedido de un pequeño número de donantes que han firmado grandes cheques. Apenas el 6% del total fue recaudado por la campaña, que puede aceptar donaciones de hasta US$ 3.300 por elección de un individuo, mientras que el 57% se destinó a los súper PAC, que pueden aceptar donaciones en cantidades ilimitadas.

Si bien se espera que Harris se base en las políticas de la era Biden que fomentan un abandono de los combustibles fósiles, Trump ha sido un aliado implacable para ellas.

Esto nunca fue más evidente que en la primavera de 2020, cuando una guerra de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, sumada a un desplome de la demanda de energía provocado por la pandemia, desencadenó el peor colapso del mercado del crudo de la historia. Después de años de presionar a la OPEP para que bombeara más crudo, Trump pasó a liderar una iniciativa antes impensable para aumentar los precios del combustible, alentando a los principales productores del mundo a recortar la producción.

Los líderes de la industria se reunieron en la Casa Blanca en abril de 2020 para exponer sus preocupaciones.

Hamm, que se desempeñó como asesor no oficial de Trump en materia de energía, elogió al presidente por mantener su “amistad” con el presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. “Sé que a veces no ha sido fácil”, le dijo Hamm a Trump, “pero en este momento es particularmente necesario”.

Los gigantes del petróleo rodearon la mesa, entre ellos Hamm, Warren y Hildebrand.

Muchos de ellos habían visto cómo su fortuna personal se reducía junto con el precio del crudo. Desde que aparecieron los primeros indicios de un enfrentamiento entre Rusia y la OPEP cuatro semanas antes, el patrimonio neto de Hildebrand se redujo casi un 90%, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El patrimonio neto de Hamm se redujo casi a la mitad, a US$ 3.000 millones, cuando Rusia y Arabia Saudita inundaron los mercados mundiales con crudo en una batalla por la cuota de mercado. El patrimonio neto de Warren se redujo un 38%.

En la Casa Blanca, Trump prometió a los ejecutivos petroleros que divulgaría más sobre sus conversaciones con Putin y Bin Salman una vez que los periodistas abandonaran la sala. “He hablado con ambos y les contaremos sobre eso en un momento”, dijo Trump.

En cuestión de días, Trump había negociado un acuerdo entre la llamada alianza OPEP+ para recortar la producción en al menos 10 millones de barriles por día, lo que supondría una décima parte del suministro mundial.

El acuerdo petrolero de Trump: la historia detrás del fin de una guerra de precios

El acuerdo no fue suficiente para evitar el desplome histórico de los precios a finales de ese mes, cuando los futuros del petróleo estadounidense de referencia cayeron. Pero a largo plazo, frenó eficazmente los suministros hasta abril de 2022. La demanda de combustible se recuperó cuando pasó lo peor de la pandemia y los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos subieron hasta el verano de 2022, convirtiéndose en una carga política para Biden.

Algunos de los líderes petroleros que se reunieron con Trump en abril de 2020 ahora se cuentan entre sus mayores donantes. Warren y su esposa han destinado US$ 5,8 millones a la campaña de Trump, al Partido Republicano y a sus comités de acción política aliados durante este ciclo, según las revelaciones analizadas por Bloomberg. En 2020, aportaron más del doble de esa cantidad: US$ 12,2 millones.

Los Hildebrand han apoyado a Trump con al menos US$ 1,4 millones desde su campaña de 2016, incluidos US$ 81.600 en la contienda actual, aunque las recientes donaciones de la pareja al comité de acción política Trump 47 aún no se han revelado.

Hamm ha aportado al menos US$ 1,7 millones en total, incluidos 968.000 este año, y su empresa Continental Resources suministró otro millón de dólares a MAGA Inc.

Un representante de Hamm se negó a hacer comentarios para este artículo. Ni los Hildebrand ni los Warren respondieron a las preguntas de los periodistas.

Los grandes cheques de los donantes petroleros son aún más importantes para Trump que antes. Trump gastó US$ 32 millones más de lo que recaudó en agosto. Y en septiembre, la campaña de Trump gastó solo US$ 72 millones en medios pagos, menos de la mitad de los US$ 192 millones que gastó la campaña de Harris, según AdImpact. Mientras tanto, los súper PAC aliados de Trump, financiados por donantes adinerados, ayudaron a compensar parte del déficit, gastando US$ 21 millones más en medios que su campaña.

Trump todavía se jacta de la intervención de la OPEP+ en 2020. “¿Recuerdan ese pequeño período en el que recibían gasolina casi gratis?”, preguntó a los habitantes de Iowa el año pasado. “Tuvimos que llamar a la OPEP y, francamente, a Rusia y a Arabia Saudita. Dijimos: ‘Tenemos que subir el precio’. Pero salvamos a todas esas empresas”.

Los demócratas del Congreso presentan una visión diferente.

“Estaba negociando sus propios acuerdos con Rusia y Arabia Saudita para evitar que los precios del petróleo en Estados Unidos tocasen fondo”, dijo el representante Raúl Grijalva, el demócrata de mayor rango en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. “No creo que sea necesario preguntar a esta altura si estaba trabajando en nombre del pueblo estadounidense o de sus donantes más cercanos a la campaña de las grandes petroleras”.