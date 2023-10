Dónde invierten Jeff Bezos y Oprah Winfrey para proteger sus fortunas de la inflación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un activo que no cotiza en bolsa es el favorito de celebridades y empresarios de EEUU para tener su dinero a salvo. Les ha dado muchas alegrías en los últimos años y les ha ayudado a aumentar su fortuna en estos tiempos inciertos en los que la inflación y la subida de tasas han puesto en jaque la economía de las familias. Se trata del arte.

Entre los rostros más conocidos que apuestan por esta inversión se encuentra Jeff Bezos. En un sólo día, el fundador y exdirector ejecutivo de Amazon gastó más de US$ 70 millones en este tipo de activos. Hace tres años, Bezos compró dos obras importantes en subastas en Nueva York, según informó el comerciante de arte Josh Baer en su boletín informativo Baer Faxt en 2020.

Una pieza, "Hurting the Word Radio # 2", de Ed Ruscha, se vendió por US$ 52,5 millones en Christie's, estableciendo un récord para el artista de Los Ángeles. La segunda, "Vignette 19", de Kerry James Marshall, alcanzó los US$ 18,5 millones en la galería Sotheby's, una cifra que supone el doble de su estimación previa más elevada.

Por su parte, Oprah Winfrey, reputada presentadora estadounidense, productora de televisión, actriz y filántropa, también es una apasionada a las bellas artes. Llegó a ganar US$ 63 millones con la venta de una obra recientemente. A lo largo de su vida ha acumulado una importante colección de piezas diversas, que van desde pinturas y esculturas hasta arte contemporáneo y tradicional.

Oprah Winfrey posee obras de arte excepcionalmente notables, que incluyen artistas como Gustav Klimt, Richard Edward Miller y Hovsep Pushman.

Además, su colección incluye una cantidad significativa de piezas de artistas africanos y afroamericanos, lo que destaca su compromiso de representar voces y narrativas diversas. Entre este tipo de artistas se encuentran Kerry James Marshall, reconocido por su exploración de la raza y la identidad; Elizabeth Catlett, cuyo arte se centró en la justicia social; Betye Saar, reconocida por su arte de ensamblaje que invita a la reflexión sobre la raza; y Dawoud Bey, cuya impactante fotografía profundiza en las complejidades de la identidad afroamericana.

Pero no son los únicos millonarios que apuestan por el arte. Por ejemplo, Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, uno de los hedge funds más importantes del mundo, ha invertido cerca de US$ 500 millones de su dinero personal en bellas artes en apenas unos meses.

El mercado del arte

El arte, en cualquier caso, no está reservado sólo para inversionistas con los niveles de riqueza de Bezos y Winfrey. Se trata de un activo refugio que se ha comparado con el oro. Así lo explica Rafael Mateu de Ros, socio fundador de Ramón y Cajal Abogados y especializado en derecho mercantil, que apunta que, durante los años de la pandemia, el arte se hizo un espacio en la mente de muchos inversores minoristas como activo defensivo.

El informe Global Art Market Report 2022 de UBS reveló que el mercado del arte se recuperó notablemente en 2021, después del desplome a mínimos de 10 años que marcó el año anterior. Minoristas y casas de subastas registraron una facturación conjunta de US$ 65.100 millones, lo que representa una subida interanual de 29%

"Sin embargo, es cierto que en los últimos años, en los ejercicios 2022 y 2023, se ha producido una ligera caída de los precios de las obras artísticas y también ha bajado la liquidez en el mercado", asegura Mateu. El experto afirma que se han confirmado los malos pronósticos y la media de las grandes subastas, por ejemplo, ha caído en torno a un 10% al igual que lo ha hecho el número de ventas en el mercado.

Minoristas

Desde Singular Bank, aseguran que "no es necesario ser millonario para invertir en arte. La digitalización de los activos y los centros de exposición, el papel de las redes sociales, a través de plataformas como Instagram, y la popularidad de las ferias han ayudado a desterrar el estereotipo de que este mercado sólo es accesible a las grandes fortunas", señalan.

Elisa Hernando, CEO de Arte Global y de la plataforma RedCollectors.com está de acuerdo y considera que "hay que desmitificar la idea de que el arte es un mercado elitista y que hay que tener mucho dinero para comprar obras interesantes", asegura.

La experta en asesoría internacional dedicada al coleccionismo explica que operan distintos tipos de artistas. Por un lado, están los emergentes, que no han consolidado sus carreras, pero pueden hacer productos interesantes a precios más baratos. Y luego están los grandes maestros, con reconocimiento internacional, cuyas obras suelen ser mucho más caras: incluso pueden superar el millón de euros.

Distintos presupuestos

Cree que una persona puede entrar en este mercado con una inversión inicial de 400 euros, con la compra de algún grabado de artistas consagrados. Algunos autores con obras interesantes de este tipo son Tàpies, Joan Miró y Rafael Canogar.

Por otro lado, hay autores con carrera media, pero con proyección internacional que venden obras a partir de los 4 mil euros, como Pedro Calapez, Mr. Brainwash, Pedro Cabrita Reís y Carlos Bunga.

Hernando reconoce que para tener una colección de obras interesantes habría que invertir un mínimo de 100 mil euros.

Una inversión distinta

Mateu afirma que el arte es una inversión distinta, ya que, a diferencia de las letras del Tesoro, los bonos, la bolsa o un producto remunerado bancario, reporta al coleccionista el disfrute de la obra. Recomienda siempre asesorarse antes de tomar una decisión. "En las subastas y las galerías de arte no te asesoran, pero hay entidades especializadas en colecciones a las que sería bueno consultar antes de lanzarse a este mundo", asegura el experto.

"Hoy en día, una persona joven puede encontrar oportunidades con 5 mil euros o por debajo de esta cifra en fotografías de artistas como Chema Madoz, uno de los fotógrafos españoles vivos más importantes", añade el experto. Estas obras tienen nombre en el mercado y una alta accesibilidad. Actualmente, se pueden encontrar en la web de la galería de Elvira González.

Otra opción es acceder a la galería de Blanca Berlín, centrada en las tendencias más innovadoras de la fotografía española e internacional contemporánea, representadas tanto por artistas consagrados como por talentos de media carrera o emergentes.

Para un presupuesto de entre 15 mil y 30 mil euros, también hay opciones interesantes en este ámbito.

Por su parte, los artistas de dibujo del siglo XX como Miró o Tapias requerirían inversiones más exigentes, de al menos 100 mil euros.

Artex Stock Exchange

Además, hay otra posibilidad para los inversionistas minoristas que quieran adentrarse en este mundo de inversión: esperar a que nazca en el mercado la primera bolsa de acciones de arte del mundo, Artex Stock Exchange, que está previsto que empiece a operar en los próximos meses.

Cofundada por el príncipe de Liechtenstein, Wenceslao Liechtenstein y Yassir Benjelloun-Touimi, director ejecutivo del proyecto, es una opción interesante para todos aquellos que quieran diversificar su cartera con el arte.

Rubén Puga, director general de Artex en España, Portugal y Latinoamérica, explicó a mediados de junio que "hay muchos inversionistas institucionales y bancos pendientes de firmar acuerdos para formar parte de este proyecto".

Artex Stock Exchange es un nuevo mercado alternativo (es un MTF, una plataforma regulada) en el que, por primera vez, se podrán comprar acciones de cuadros. La primera obra en cotizar en este mercado será "Tres estudios para un retrato de George Dyer", del artista británico Francis Bacon. El precio de partida de las obras de este mercado ronda los 100 euros.