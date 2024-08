La dicotomía entre ser amable o competente: el sesgo de “la cuerda floja”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La dicotomía que enfrentan las mujeres entre ser percibidas como amables, pero poco competentes, o como competentes, pero antipáticas, fue el tema que abordó el segundo capítulo del podcast "El género del Derecho", un proyecto realizado por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, en colaboración con la Comunidad #SomosFinancieras, de Diario Financiero.

El capítulo giró en torno al sesgo conocido como " la cuerda floja", que describe la presión que enfrentan las mujeres para equilibrar su percepción de competencia con la simpatía. El podcast profundiza los hallazgos del estudio “Para cambiar hay que conocer, sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile”, el primero que se hace en el país.

El informe, realizado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Equality Action Center at the University of California, San Francisco, mostró que un 30% de las mujeres abogadas encuestadas reportaron reacciones negativas al comportarse de forma asertiva, en contraste con el 9,4% de los hombres. Además, un 53% de las mujeres dijo sentir la necesidad de ser amigas de todos para tener éxito, frente al 32% de los hombres.

A las mujeres “se les asocia como portadoras de una contribución de atributos que dice relación con que son más calmadas, dialogan más, resuelven los conflictos de otra manera, lo que en el fondo es una traslación de atributos domésticos que se están tratando de traer al mundo del trabajo como si ese fuera el atributo calificativo exclusivo de las mujeres (…). Los hombres somos capaces también de mayor consideración o de mayor diálogo (…) solo que nosotros mismos somos los que estamos mostrándonos como machitos alfa en el lugar de trabajo, llevando esos atributos que a nosotros no nos cuestan caros y a las mujeres sí. Y eso es una cuerda floja espantosa”, dijo el gerente corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella, Gonzalo Smith, el invitado del segundo capítulo.

En la conversación con Isabel Ramos, editora de proyectos estratégicos de DF, y Verónica Undurraga, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Smith compartió su experiencia personal y profesional, destacando cómo su trayectoria como inmigrante en Estados Unidos agudizó su sensibilidad hacia los sesgos de género en el trabajo.

Estado de alerta constante

En el capítulo anterior se habló del sesgo “demuéstralo otra vez” y al respecto Smith confirmó que “es una dificultad muy compleja de manejar porque te mantiene constantemente en un estado de tensión, en un estado de alerta, de estar midiendo y calibrando lo que vas a decir o lo que dijiste, o el hecho de que te saltaron en una conversación o no te preguntaron tu opinión, debe ser agotador”.

Smith subrayó que, para contrarrestar estos desafíos, y como lo ha hecho en Falabella, hay que implementar políticas como flexibilidad laboral y un código de vestimenta neutro para fomentar un entorno inclusivo y auténtico. Según Smith, "es crucial crear espacios de trabajo que desafíen las expectativas tradicionales sobre cómo las personas deben comportarse, sin caer en el exceso de corrección política".

El podcast también abordó cómo las empresas pueden influir en los estudios jurídicos para promover la diversidad. Smith enfatizó en la importancia de establecer expectativas claras sobre la diversidad al asignar trabajos a estudios legales externos, y la necesidad de un enfoque consistente en la inclusión.

Añadió que "el éxito laboral no solo depende de la calidad del trabajo, sino también de la habilidad para construir relaciones y ser percibido como un par en diversas dimensiones, algo que sigue siendo un desafío para muchas mujeres en el entorno profesional".

El episodio concluyó con un llamado a las empresas y estudios jurídicos a seguir trabajando hacia un entorno más equitativo y neutral en términos de género.

"El género del Derecho" busca ser una herramienta para generar conciencia y promover cambios significativos en la forma en que se perciben y tratan los sesgos de género dentro del ámbito legal.