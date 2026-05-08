Lo que el 1° de mayo nos dejó pendiente

El 26 de abril, Chile inició la reducción de su jornada máxima a 42 horas. Dos días después, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo volvió a poner sobre la mesa una pregunta que no es fácil de responder: la productividad no depende solo de cuántas horas se trabajan, sino de cómo se organiza el trabajo y en qué condiciones se desarrolla.

Los datos de 2025 refuerzan esto. Las enfermedades profesionales alcanzaron 11.272 casos, con un alza de 7%, y las patologías de salud mental ya son su principal causa, según la Suseso. Chile sigue enfrentando una brecha importante en productividad y esa distancia no se explica por falta de horas trabajadas, sino por cómo se diseñan los procesos. El desafío laboral ya no es solo físico: también es organizacional y psicosocial.

La OIT ha advertido sobre el impacto de los riesgos psicosociales en la salud y en el desempeño laboral a nivel global. Chile no es ajeno a esa realidad. Durante años hemos estado entre los países de la OCDE con más horas trabajadas, pero eso no se ha traducido necesariamente en mayor productividad.

La trampa es seguir midiendo el esfuerzo en horas. Los países más productivos no son los que más trabajan: son los que mejor organizan el trabajo. Esa es la diferencia que Chile todavía necesita asumir.

Reducir horas sin reorganizar el trabajo solo traslada la misma carga a menos tiempo. El estudio de la Subsecretaría del Trabajo muestra que el 91% de los empleadores Sello 40 Horas no reportó pérdida de productividad. En cambio, cuando no hay rediseño de procesos, aparece la intensificación: más presión, más riesgo y más enfermedades profesionales. La reducción de jornada es una oportunidad, pero exige decisión organizacional, no solo cumplimiento legal.

La productividad que Chile necesita se construye en entornos donde las personas puedan trabajar de forma segura, sostenible y con sentido. Ese es el desafío que el 1° de mayo nos dejó pendiente.