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Compensación para adultos mayores

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Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

Es sabido que la discusión sobre una eventual exención de contribuciones para las personas mayores de 65 años genera preocupación entre los municipios debido al posible impacto en sus ingresos. Actualmente, este segmento cuenta con beneficios y mecanismos asociados al pago de este impuesto. Uno de ellos contempla una rebaja de entre 50% y 100% de las contribuciones, dependiendo del tramo de ingresos del contribuyente (hasta UTA 30 UTA), si el avalúo no supera los $ 224.500 millones. Esta medida es un alivio frente al alza experimentada en los últimos años, lo que ha golpeado a los adultos mayores.
Asimismo, el impuesto territorial contempla exenciones temporales de hasta 50% para viviendas acogidas al régimen DFL 2, por períodos de entre 10 y 20 años, beneficio aplicable a personas naturales que posean hasta dos propiedades bajo esta modalidad.
Una alternativa viable sería avanzar hacia una compensación de carácter estructural, revisando si se justifica la implementación de las exenciones parciales y otros beneficios. De este modo, sería posible otorgar un alivio efectivo a los adultos mayores, sin comprometer los ingresos municipales, reconociendo la contribución que este grupo ha realizado al desarrollo del país a lo largo de su vida laboral.

Sergio Arriagada
Docente UEjecutivos FEN, Universidad de Chile

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