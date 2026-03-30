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Crisis de los combustibles

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 04:02 hrs.

Señor Director:

El reciente aumento en el precio de los combustibles expone debilidades críticas en la política pública. Si bien se trata de mercados inherentemente volátiles, el Estado ha contado con instrumentos como el Mepco para amortiguar shocks. No obstante, la magnitud del ajuste sugiere una merma relevante en dicha capacidad, en un contexto donde las decisiones fiscales recientes han reducido los márgenes de estabilización.
En particular, los retiros del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en 2022 y 2023 respondieron a una lógica de alivio inmediato, pero comprometieron la sostenibilidad futura del mecanismo. A diferencia de lo que se ha planteado, la eliminación de la “glosa republicana” no amplía el margen de acción del Ejecutivo, sino que introduce mayor rigidez en la gestión de estos recursos, limitando la reacción oportuna ante escenarios de alta volatilidad.
Resulta clave reconstituir el Fondo de Estabilizacióny fortalecer reglas claras de acumulación para evitar su uso como herramienta de ajuste coyuntural. De lo contrario, se perpetúa una lógica de corto plazo que debilita al Estado y expone a hogares y sectores productivos a ajustes más bruscos.

Pablo Müller-Ferrés
Director Magíster Desarrollo Económico, Social y Políticas Públicas, U. Autónoma

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