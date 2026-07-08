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Seguridad hídrica: de los diagnósticos a las obras

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Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El debate sobre un pago por el uso del agua vuelve a abrirse. Pero el problema de fondo no son los instrumentos que se discutan, sino cómo garantizamos agua para producir alimentos y sostener el desarrollo del país.

El cambio climático ha reducido las lluvias y la nieve en la cordillera, y Chile ya no puede postergar su capacidad de almacenar y conducir el agua. Eso se logra con obras de infraestructura.

Es positivo que el gobierno priorice nuevos embalses, riego tecnificado y la agilización de proyectos estratégicos. El punto ahora es la ejecución: hay estudios y diseños listos hace años, a la espera de financiamiento y decisión política.

La interconexión de cuencas y el almacenamiento son las obras que amplían la superficie regable y dan resiliencia frente a la sequía. Ese es el camino, no la polémica coyuntural.

Chile necesita acuerdos de largo plazo que trasciendan los gobiernos de turno. La crisis hídrica no se resuelve con anuncios, sino con inversión que dé certezas a quienes producen los alimentos y genera trabajo en regiones.

JUAN MANUEL MIRA

PResidente de chilealimentos

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